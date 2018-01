ZDA in Azija: Lahko bi bilo še slabše

V uredništvih velikih časopisov v nekaterih azijskih državah je pretekli teden vladala zmeda. Kako prevesti izraz »shithole«, s katerim je ameriški predsednik Donald Trump označil poreklo beguncev iz Haitija, Salvadorja in nekaterih afriških držav?



Na Japonskem je nevljudno izgovoriti takšne besede, kaj šele, da bi jih natisnili. Nacionalna televizija je zato ostala pri kompromisnem prevodu »umazana država«. Tiskovna agencija Jiji Press pa je uporabila opisni izraz »država, podobna straniščem«. Južnokorejska tiskovna agencija Jonhap je prevedla besedo kot »beraški brlog«, medtem ko so se Tajvanci odločili za »države, v katerih še ptice ne ležejo jajc«, Vietnamci in Kitajci pa za »gnile države«.



Vsem se je zdelo najpomembnejše to, da se Trumpov sramotni izraz ni nanašal nanje. Azija je s Trumpom na drugi strani Tihega oceana preživela zanimivo leto. Na trenutke se ji je zdelo, da se zahodna demokracija sesuva, nato pa, da je prav zdaj najmočnejša. V določenem trenutku se je soočala s koncem globalizacije pod ameriškim vodstvom, nato pa bila znova prepričana, da svet še nikdar ni povezovala močnejša soodvisnost. Na trenutke je bila prepričana, da je korak bliže »azijskemu stoletju«, potem pa kljub vsemu dojela, da še vedno traja ameriško obdobje. Natančneje, da se je Trumpovo obdobje šele začelo, kar vsem ustreza.