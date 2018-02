Letalo iranskega ministra v Münchnu skorajda ostalo brez goriva

Pred letošnjo münchensko varnostno konferenco je nemška zvezna vlada, kot zdaj razkrivajo nemški mediji, za las preprečila škandal, ki bi se lahko zgodil ob prihodu iranskega zunanjega ministra Džavada Zarifa. Nobena izmed naftnih družb, ki na münchenskkem letališču oskrbujejo letala s kerozinom, si namreč iz strahu pred morebitnim kršenjem ameriških sankcij do Irana ni upala z gorivom napolniti minstrovega airbusa.

Posredovati je moral sam šef münchenske konference Wolfgang Ischinger, ki je po poročanju WDR, NDR in Süddeutsche Zeitunga s skrajnimi napori in s posredovanjem nemškega zunanjega in obrambnega ministrstva na koncu le dosegel, da je Zarifovo letalo z gorivom napolnila nemška vojska. »Kar koli si mislite o sancijah, skoraj se je zgodilo, da se v nevarnih razmerah ne bi mogli več niti medsebojno pogovarjati,« je po incidentu izjavil Ischinger.