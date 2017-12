Letos ubitih najmanj novinarjev v zadnjem desetletju

Ju. K., STA

Po podatkih mednarodne zveze novinarjev (IFJ) je bilo letos po svetu umorjenih 81 novinarjev, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Za primerjavo, lansko leto je bilo usodno za 93 novinarjev.

»Pozdravljamo dejstvo, da je letos najmanj ubitih novinarjev v desetletju, a to še ni razlog za zadovoljstvo,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozoril generalni sekretar IFJ Anthony Bellanger.

»V Siriji, Mehiki in Indiji je še vedno veliko umorov. Prav tako je vedno več žrtev med novinarkami, nekaznovanost za ta dejanja pa več kot 90-odstotna. Samocenzura je zelo razširjena in v zaporih je več novinarjev, kot jih je bilo v preteklih letih,« je še poudaril Bellanger.

V Evropi ubitih pet novinarjev

IFJ je tudi objavila seznam držav, kjer je bilo ubitih največ novinarjev. Na prvem mestu se je s 13 smrtnimi žrtvami med novinarji znašla Mehika, sledita pa Afganistan in Irak s po 11 smrtnimi žrtvami ter Sirija z desetimi smrtnimi žrtvami. V Evropi je bilo ubitih pet novinarjev.

V nobeni regiji, niti v zahodnih demokracijah, novinarjem ni bilo prikrajšano nasilje, so poudarili pri IFJ. »Nasilneži so dokazali, kako daleč so sposobni iti, da zakrijejo svoja kriminalna dejanja pred mediji. Dve novinarki, Kim Wall z Danske in Daphne Caruana Galizia z Malte, sta odkrivanje resnice plačali s svojimi življenji,« je v izjavi še zapisala organizacija.