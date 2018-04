Lufthansa zaradi stavk odpovedala več kot 800 letov

Frankfurt - Iz Lufthanse so danes sporočili, da bodo zaradi torkove stavke dela javnega sektorja, ki bo ohromila tudi frankfurtsko letališče, odpovedali več kot 800 od načrtovanih 1600 letov. Zaradi odpovedi bo po ocenah letalskega prevoznika prizadetih okoli 90.000 potnikov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Lufthansa mora za torek odpovedali več kot 800 od načrtovanih 1600 letov, skupaj z 58 leti na dolge razdalje. Odpoved bo prizadela okoli 90.000 potnikov,« so v sporočilu za javnost zapisali v Lufthansi in dodali, da bodo že v sredo storitve nemotene.

DPA poroča, da bodo v torek med 5. in 18. uro stavkali letališki gasilci in del zaposlenih na letališču.

Frankfurtsko letališče, največje v Nemčiji in eno največjih v Evropi, je na spletni strani potnike že obvestilo o pričakovanih »precejšnjih zamudah in odpovedih letov«. Potnike so prosili, naj pri izbranih prevoznikih preverijo, ali je njihov načrtovan let odpovedan.

Torkova opozorilna stavka bo prizadela še letališča v Münchnu, Kölnu in Bremnu. Poleg letalskega prometa je motnje pričakovati v lokalnem potniškem prometu, stavkali pa bodo tudi v vrtcih in bolnišnicah. Po poročanju DPA bodo stavko občutili v Berlinu, na Bavarskem ter v Severnem Porenju - Vestfaliji.

Stavkovne aktivnosti sindikati načrtujejo med 10. in 13. aprilom, s čimer stopnjujejo pritisk na delodajalce, da tudi zaposleni v javnem sektorju požanjejo del dobrih rezultatov največjega evropskega gospodarstva.