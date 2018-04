Macron in Putin o Siriji po telefonu

V. V., STA

Pariz/Moskva - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v telefonskem pogovoru francoskega predsednika Emmanuela Macrona posvaril pred »nevarnimi dejanji« v Siriji. Zahod se namreč pripravlja na odgovor na domnevni kemični napad v Siriji, med možnostmi pa je tudi vojaški napad.

»Najpomembneje se je vzdržati nepremišljenih in nevarnih dejanj, ki bi predstavljala hudo kršitev ustanovne listine Združenih narodov in bi imela nepredvidljive posledice,« so po Putinovem telefonskem pogovoru z Macronom sporočili iz Kremlja, kot poroča STA.

Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v sredo Rusijo opozoril, da bo v odgovor na domnevni kemični napad na Duomo, za katerega krivi sirski režim, izvedel raketni napad na Sirijo. V četrtek je nekoliko umiril retoriko in dejal, da morda do napada še ne bo prišlo tako kmalu.

Macron je v četrtek dejal, da ima dokaz, da je sirski režim v sobotnem napadu uporabil kemično orožje, in sicer najmanj klor. Napovedal je, da bo Francija na to odgovorila, ko se bo za to odločila in »ko bo to najkoristnejše in najučinkovitejše«. Dodal je, da se o tem še usklajuje s Trumpom.

V današnjem pogovoru z ruskim kolegom pa je izpostavil svojo »skrb za umiritev razmer na terenu«, so zapisali v Elizejski palači. »Predsednik je povedal, da želi nadaljevati in okrepiti dialog med Rusijo in Francijo, da bi zagotovili mir in stabilnost v Siriji,« so sporočili iz Macronovega urada.

Izrazil je tudi obžalovanje nad novim vetom Rusije v Varnostnem svetu Združenih narodov, ki je po Macronovih navedbah preprečil enoten in odločen odgovor ZN na domnevni kemični napad v Vzhodni Guti, ki je zahteval več deset smrtnih žrtev.

Putin se je zavzel za temeljito in objektivno preiskavo napada v Dumi. Do konca te preiskave pa bi se morali odpovedati obtožbam kogarkoli.

Macron se bo sicer konec maja odpravil na prvi obisk v Moskvo, odkar je maja lani zasedel predsedniški položaj.