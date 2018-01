Macron na Kitajskem za krepitev vezi med državama

Peking – Francoski predsednik Emmanuel Macron se mudi na tri dnevnem obisku na Kitajskem. Obisk je namenjen krepitvi (gospodarskega) sodelovanja držav.

Macron je danes obiskal mesto Xi'an, kjer je spregovoril o pobudi tako imenovane novi svilene poti, ki bi Kitajsko po kopnem in morju povezala z Evropo. Medtem ko so mnogi do pobude zadržani, je Macron v današnjem govoru poudaril, da načrtovane nove povezave ne bodo služile zgolj Kitajski, temveč tudi evropskim državam.

»Menim, da je zelo pomembno, da Evropa in Kitajska okrepita sodelovanje pri pobudi. Francija je pri tem pripravljena igrati vodilno vlogo,« je Macron povedal v intervjuju za China.org.cn. Ob tem je opozoril, da je treba pobudo izvajati »v okviru uravnoteženega partnerstva«.

Macron na Kitajsko s sabljo in žrebcem

Macron je ob prvem državniškem obisku v tej azijski sili kitajskemu kolegu Xi Jinpingu podaril plemenitega žrebca. Osemletni upokojeni konj republikanske garde z imenom Vesuve de Brekka je v predsedniškem spremstvu zadnjič sodeloval 11. novembra lani, trenutno pa je v karanteni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Emmanuel in Brigitte Macron sta si v Xi'anu ogledala znamenite vojščake it terakote. Foto: Mark Schiefelbein/AFP

Iz Elizejske palače so sporočili, da je bil Xi navdušen nad spretnostmi konjenice, ki ga je spremljala ob obisku v Parizu leta 2014. »V želji po prijateljskih vezeh s tujimi državniki želi Emmanuel Macron dati več kot darilo – diplomatsko gesto,« so navedli.

Macron, čigar priimek Kitajci zapisujejo kot Makelong (v prevodu »konj, ki je premagal zmaja«), bo Xiju podaril tudi sabljo z vgraviranim napisom »G. Emmanuel Macron – predsednik Francoske republike – Peking – januar 2018«.