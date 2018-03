Malala Jusafzai prvič po napadu talibov v Pakistanu

Najmlajša Nobelova nagrajenka za mir je znana po boju za pravice do izobraževanja in pravic žensk v rodni dolini Svat.

Š. J.

Najmlajša Nobelova nagrajenka za mir Malala Jusafzai se je vrnila v Pakistan prvič po letu 2012, ko sta jo lokalna taliba ustrelila v glavo in hrbet.

Pakistanski televizijski program je predvajal posnetek, na katerem je pod strogo varnostjo na mednarodnem letališču Benazir Buto v Islamabadu prikazal mlado pakistansko zagovornico izobraževanja deklet skupaj s svojimi starši na letališču v Islamabadu.

Podrobnosti obiska niso znane »zaradi občutljivosti«, je agenciji AFP pojasnil vladni uradnik. Pričakovati pa je, da se bo zdaj 20-letna Malala srečala s pakistanskim predsednikom vlade Shahidom Khaqanom Abbasijem. Prav tako niso potrdili, ali bo z družino obiskala rodno mesto Svat na severozahodu pakistana.

Lokalni mediji poročajo, da naj bi obisk trajal štiri dni, Nobelova nagrajenka pa je Pakistan menda obiskala s sodelavci iz organizacije Malala Fund.



Malala Jusafzai z družino v VIP salonu letališča Islamabad. Foto: PTV/Reuters

Malala Jusafzai je s 17 leti leta 2014 postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. Svetovna javnost je za dekle, ki je v blogih za britanski BBC javno spregovorila o nasilju talibov v svoji domači pokrajini Svat na nemirnem severozahodu Pakistana in kritizirala njihov odnos do žensk, prvič slišala leta 2012, ko so jo prav zaradi njenega upora ustrelili na šolskem avtobusu.

Sprva se je zdravila v Pakistanu, nato pa so jo prepeljali v Veliko Britanijo, kjer je uspešno okrevala. »Skozi junaško bitko je postala glavna zagovornica za pravice deklic do izobrazbe,« je norveški odbor pojasnil svojo izbiro.

Svoj prvi javni govor z naslovom Kako si talibi drznejo jemati temeljno pravico do izobrazbe? je sicer imela že leta 2008, ko je imela šele enajst let. Malalo so lani nagradili tudi z nagrado Saharova za svobodo misli. V letih 2013, 2014 in 2015 jo je revija Time uvrstila med sto najvplivnejših ljudi na svetu.