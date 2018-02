Manafort politikom plačal za lobiranje

Be. B., STA

Washington - Po tem, ko je Rick Gates priznal krivdo za razne finančne poneverbe, so zdaj obtožbe naslovljene na nekdanjo vodjo volilne ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Paul Manafort je leta 2012 in 2013 na skrivaj plača. skupini bivših visokih evropskih politikov več kot dva milijona evrov za lobiranje za takratnega proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, kažejo nove obtožbe, ki so bile v petek vložene proti Manafortu.

Obtožbe, ki jih je na washingtonsko zvezno sodišče vložil posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 Robert Mueller, kažejo, da si je Manafort zagotovil usluge t. i. habsburške skupine bivših evropskih politikov »za stališča, naklonjena Ukrajini, vključno z lobiranjem ZDA«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Bivši evropski kancler«

Skupino, ki je delovala leta 2012 in 2013, je vodil neimenovani »bivši evropski kancler«. Lobirali pa so pri ameriških kongresnikih in uradnikih Bele hiše, je razvidno iz obtožnice.

Navidezno naj bi nudili svojo neodvisno oceno ravnanj ukrajinske vlade, medtem ko so bili dejansko plačani lobisti za Ukrajino.

Kot navaja spletni portal Politico, bi »bivši evropski kancler« lahko bil Alfred Gusenbauer, ki je bil avstijski kancler leta 2007 in 2008. Gusenbauer se je po podatkih pravosodnega ministrstva ZDA še z dvema lobistoma iz skupine leta 2013 srečal s člani in uslužbenci ameriškega kongresa.

Mueller je sicer v petek vložil dodatne točke obtožnice tako proti Manafortu kot tudi njegovemu pomočniku Ricku Gatesu, ki zadevajo njune posle v Ukrajini, pranje denarja, utajo davkov in druga kazniva dejanja. Manaforta obtožbe bremenijo za čas, ko je delal za Janukoviča med letoma 2006 in 2014.

Lobiranja ni prijavil

Manafort sicer v novih točkah obtožnice ni obtožen za nobeno kaznivo dejanje v povezavi s to skupino, so pa njene dejavnosti navedene kot dokaz njegovega lobiranja za Ukrajino. Zakone pa je kršil, ker lobiranja ni prijavil v ZDA, še navaja AFP.

Njegov pomočnik Rick Gates je sicer včeraj priznal, da je v okviru Muellerjeve preiskave lagal FBI glede lobiranja za Ukrajino. Priznal je tudi krivdo za razne finančne poneverbe in ob tem v zameno za nižjo kazen privolil v sodelovanje z Muellerjem. Ta bo njegovo priznanje izkoristil za pregon Manaforta. Če bo še Manafort priznal krivdo in privoli v sodelovanje, pa bo jasno, da se preiskava bliža samemu vrhu ameriške vlade.