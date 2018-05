Med žrtvami napada v Torontu tudi kanadska Slovenka

L. Z., STA

Ljubljana - V napadu v Torontu, ko je voznik s kombijem 23. aprila zapeljal v množico ljudi na pločniku, je umrla tudi kanadska Slovenka, 33-letna Andrea Knafelc Bradden, poročajo Slovenske novice. V incidentu je sicer umrlo deset ljudi, večinoma žensk, petnajst je bilo ranjenih.

Oče Knafelc Braddenove, ki je bila dejavna v slovenski župniji in slovenskem klubu Simon Gregorčič, se je v Kanado priselil iz Primorske.

Napad je izvedel 25-letni Alek Minassian, ki je z najetim kombijem na ulici Yonge Street namerno zapeljal v množico pešcev. Napadalec pred tem ni imel opraviti s policijo, v preteklosti je obiskoval šolo za učence s posebnimi potrebami v Torontu, a naj ne bi bil nasilen. Policija je ugotovila, da so bile njegove tarče predvsem ženske.



Kot poročajo Slovenske novice, so njeni sodelavci zapisali, da je bila skrajno optimistična, polna energije, nasmejana in prijazna. »Z veseljem je prihajala na delo, spoštovala stranke in ljubila svoje kolege, njen nasmeh bomo resnično pogrešali.«