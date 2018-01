Mehiko stresel močan potres z magnitudo 6,3

L. Z., STA

Ciudad de Mexico - Kalifornijski polotok, ki pripada ozemlju Mehike, je danes stresel potres z magnitudo 6,3, so sporočili z mehiškega seizmološkega urada. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je preko twitterja sporočil, da za zdaj ni dobil nobenih poročil o ranjenih ali materialni škodi.

Epicenter potresa je bil v Kalifornijskem zalivu, 76 kilometrov severovzhodno od kraja Loreto. Polotok, ki meji z ZDA, je sicer priljubljeno letovišče za ameriške in evropske turiste, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Da potres ni terjal žrtev ali povzročil materialne škode, je potrdil tudi generalni direktor mehiške civilne zaščite Richard de la Cruz. »Nihče ni bil ranjen ali ubit,« je dejal.

Pojasnil je, da so aktivirali vse »varnostne protokole«, v okviru katerih so evakuirali šole in bolnišnice. Dodal je še, da je potresu sledil manjši popotresni sunek.

Mehika leži na enem potresno najnevarnejših območij na svetu. Večina države leži na severnoameriški tektonski plošči, ki se pomika proti zahodu, pod njo pa se podriva plošča Kokos, ki se premika proti severovzhodu, zaradi česar se tla pogosto močno stresejo. Septembra lani je državo streslo več močnih potresov, ki so skupaj terjali več kot 460 smrtnih žrtev.