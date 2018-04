Modi in spremenjeno indijsko-kitajsko rivalstvo

Ko se bosta indijski premier Narendra Modi in kitajski predsednik Xi Jinping pojutrišnjem sestala v kitajskem mestu ­Wuhan, bodo njuni neuradni pogovori posvečeni mednarodnim temam, območnim ­krizam in svetovnim trendom. Pa vendar bo vsako vprašanje imelo tudi ključno dvostransko noto.



Vsaka tema, ki zadeva Indijo in Kitajsko, je neizbežno globalna, saj v teh dveh državah živi kar tretjina človeštva. Vsako globalno vprašanje,­ v katerem nastopata­ ­Indija in Kitajska, je nujno dvostransko, saj je zaupanje med tema dvema sosedama še najbolj podobno metulju v vetru. Vsak malce močnejši piš lahko odpihne prah z njegovih kril, vračanje v normalno­ stanje pa je Sizifovo delo.