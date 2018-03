Moskva pripravlja ostre protiukrepe

Iz Kremlja so danes sporočili, da je vsekakor pričakovati odgovor Moskve na izgone ruskih diplomatov, a da se bo to zgodilo ob »pravem času«. Hkrati­ so ponovili, da doslej še niso videli niti enega verodostojnega londonskega dokaza, ki bi potrdil, da je za domnevno ­zastrupitev dvojnega agenta­ Sergeja Skripala in njegove hčere Julije kriva Rusija.

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega predsednika»argumenti«, s katerimi je Združeno kraljestvo prepričalo 27 držav, da so izgnale 150 ruskih diplomatov, »ne zdržijo kritike«. V mislih je imel šest prosojnic, ki jih je britansko veleposlaništvo v Moskvi prejšnji teden predstavilo tamkajšnjim tujim diplomatskim predstavnikom kot dokaz, da za domnevno Skripalovo zastrupitvijo z živčnim strupom novičok stoji Kremelj. Do njih so se dokopali pri časniku Kommersant in jih danes objavili.»Na podlagi šestih sličic so ugotovili odgovornost države za kemični napad … To je polomija [britanske premierke]. Razkrita je ena največjih manipulacij s svetovnim javnim mnenjem, v katero so vmešane oblasti Velike Britanije,« je objavljene »dokaze« komentirala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova