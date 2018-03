Moskva: Za izgon diplomatov so krive ZDA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je zagotovil, da ne bodo »mirno prenašali take neotesanosti«.

L. Z., STA

Moskva - Odločitev 23 držav za izgon ruskih diplomatov zaradi domnevne ruske vpletenosti v zastrupitev bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke s živčnim strupom v Veliki Britaniji je rezultat »ogromnega pritiska« ZDA na njene zaveznice, je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

»To je rezultat ogromnega pritiska, ogromnega izsiljevanja, ki je žal glavni instrument Washingtona na mednarodnem prizorišču,« je dejal Lavrov v Uzbekistanu, kjer se udeležuje konference o Afganistanu.

Zagotovil je, da bo Moskva odgovorila. »Nihče ne more mirno prenašati take neotesanosti in tudi mi je ne bomo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V ponedeljek in danes je 23 držav, med njimi 16 članic EU, pa tudi ZDA in Kanada, odločilo izgnati skupno okoli 116 ruskih diplomatov v odgovor na zastrupitev Skripala in njegove hčerke Julije 4. marca v britanskem Salisburyju. London je odgovornost za zastrupitev pripisal Moskvi, kar slednja zanika.

Washington je napovedal izgon daleč največ ruskih diplomatov - 60.