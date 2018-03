Musk s Facebooka izbrisal profila podjetij Tesla in Space X

De. P., STA

New York – Ameriški podjetnik in izumitelj Elon Musk je s spletnega družbenega omrežja Facebook izbrisal profila svojih podjetij Tesla in Space X, potem ko ga je zaradi obtožb zlorabe osebnih podatkov na tem družbenem omrežju k temu pozval eden od uporabnikov Twitterja.

V minulih dneh se je na Twitterju trlo objav z oznakami #DeleteFacebook oziroma pozivi k izbrisu profila na Facebooku, ki jih je sprožila afera britanskega podjetja Cambridge Analytica.

»Če si moški, izbriši stran Space X na Facebooku,« je eden od uporabnikov pozval Muska. Ta pa mu je odgovoril: »Bom.«

Musk je očitno držal svojo besedo, saj v petek na Facebooku ni bilo več mogoče najti nobene strani njegovih podjetij, niti njegovega osebnega profila.

33-letni ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberk se spoprijema z največjo krizo od začetka delovanja tega sicer priljubljenega družbenega omrežja. Situacijo poskuša rešiti z vrsto izgovorov in obljubami, vendar kritikov še ni uspel omehčati.

Facebook, ki je bil ustanovljen pred 14 leti, je bil »ustvarjen za zbliževanje ljudi«, je še januarja dejal mladi milijarder.

Vendar pa je minuli teden izbruhnila afera v povezavi s podjetjem Cambridge Analytica. Žvižgač, ki je sodeloval pri ustanovitvi podjetja, je namreč razkril, da so informacije okoli 50 milijonov uporabnikov Facebooka brez njihovega dovoljenja uporabili za manipuliranje javnega mnenja in predvolilno kampanjo sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa leta 2016.

Tako Cambridge Analytica kot tudi Facebook sta sicer zanikala kakršnokoli kaznivo dejanje.