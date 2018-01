Na protestih v Iranu menda aretirali 3700 ljudi

K. M., STA

Teheran - Na protivladnih protestih, ki so se v Iranu začeli konec decembra, je bilo po besedah enega od poslancev aretiranih kar 3700 ljudi, poroča STA. Do zdaj je bilo znano, da so opravili med 1000 in 1800 aretacij, nove podatke pa je podal reformam naklonjeni politik Mahmud Sadegi. V pogovoru za spletni portal Icana je obenem dejal, da bi morale oblasti nemudoma obvestiti družine aretiranih.

Protesti v Iranu so se 28. decembra lani začeli zaradi gospodarske krize, a so se hitro sprevrgli v protivladne shode. Najbolj množičnih protestov po spornih predsedniških volitvah leta 2009 se je po besedah iranskega notranjega ministra Abdolreze Rahmanija Fazlija udeležilo 42 tisoč protestnikov, v njih pa je po do zdaj znanih podatkih umrlo 22 ljudi.

Nevladne organizacije, ki se borijo za človekove pravice, se bojijo, da se bodo ponovile nečloveške razmere iz leta 2009, ko so priprli okrog 4000 ljudi. »Zaradi posilstev in mučenja pripornikov, ki so takrat v nečloveških razmerah bivali v prenatrpanih zaporih, nas zelo skrbi za usodo ljudi, ki so jih priprli tokrat. O njih imamo zelo malo informacij, družine in odvetniki pa težko stopajo v stik z njimi,« je po poročanju AP dejal predstavnik Centra za človekove pravice v Iranu Hadi Ghaemi.

Po navedbah iranskega pravosodnega ministrstva so doslej že izpustili okrog 200 protestnikov, večinoma študentov. Na prostost bodo menda kmalu izpustili tudi številne druge, a med njimi ne bo voditeljev shodov, ki jim zaradi zarote proti vodstvu države grozi celo smrtna kazen.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes proteste označil za boj sovražnikov proti Iranu, Irancem in celo islamu. »Protestirati je ena stvar, žaliti islam in Koran, zažigati mošeje in trgati zastave pa nekaj drugega,« je po poročanju STA dejal Hamenej.

Odgovornost je pripisal ZDA, Izraelu in Saudski Arabiji. »To je bil načrt ZDA in sionistov, ki ga je financirala nesramno bogata država v Perzijskem zalivu,« je na iranski državni televiziji zatrdil Hamenej. Po drugi strani je prepričan, da je njihov načrt propadel in pohvalil »množično gibanje ljudi proti zaroti sovražnikov«.