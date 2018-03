Nadhod v Miamiju pod seboj pokopal številne žrtve

Šp. B., STA

Miami - V predmestju Miamija se je na avenijo porušil še ne do konca zgrajeni 50 metrov dolg in 950 ton težak betonski nadhod za pešce in pod seboj pokopal nekaj avtomobilov. Policija poroča, da je verjetno pod seboj pokopal več smrtnih žrtev.

Do nesreče je prišlo pri kampusu univerze Florida International (FIU) v miamijskem predmestju Sweetwater. Razlogi za nesrečo še niso znani, niti natančno število žrtev. Nadhod so začeli graditi leta 2017, odprli pa naj bi ga šele leta 2019. V soboto so okvirno konstrukcijo namestili na njeno mesto. Univerza FIU je pred dnevi objavila sporočilo za javnost, v katerem se je pohvalila, da so nadhod namestili z novo metodo, razvito na univerzi, ki je namenjena zmanjšanju tveganja za delavce, pešce in voznike ter zmanjšanju prometnih zamaškov med gradnjo.