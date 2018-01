Najboljša prijatelja? Zakaj ne

»Verjetno imam zelo dobre odnose s Kim Džong Unom,« je ameriški predsednik Donald Trump povedal novinarju časopisa Wall Street Journal. »Dobro se razumem z ljudmi, mislim, da boste presenečeni, …, vendar sem zelo prilagodljiva oseba.« V Pjongjangu se še niso odzvali na te besede.

Predvidevamo lahko, da se Kim Džong Un še ni nehal smejati. Toda po tem, ko je Trump ameriškemu časopisu pojasnil, da to tudi sicer večkrat počne – torej govori marsikaj o nekom, nato pa »naenkrat ta nekdo postane njegov najboljši prijatelj« –, so se mnogi popolnoma resno morali vprašati, ali bi Trump in severnokorejski vodja res lahko postala politična partnerja.

Pravzaprav si je to precej težje predstavljati kakor takšno prijateljstvo med njima, kakršno sta, denimo, sklenila Kim in nekdanji košarkar Dennis Rodman. Vodja ima rad košarko, tako kakor ima nekje v globini svoje duše rad vso ameriško kulturo. Tako kakor je odprl vrata svoje športne dvorane in dovolil, da v njej Rodmanovo moštvo odigra tekmo s severnokorejskimi košarkarji, tako bi bil pripravljen tudi s Trumpom pojesti največji Big Mac in se skupaj z njim smejati tistim, ki verjamejo v podnebne spremembe.