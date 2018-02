Najprej proračun, nato priseljenci

Amer Adi je pred dnevi v Amanu v Jordaniji objel mater, ki je ni videl že 20 let, in številne sorodnike, ki so ga pričakali na letališču. Namesto veselega je pred njimi stal skrušen moški.



Za sabo je pustil 39 let življenja v ZDA, ženo in štiri hčere, vse so ameriške državljanke, več podjetij v Ohiu, po 20 letih boja za ureditev svojega položaja ga je sedanja vlada izgnala iz države. Ob strani mu je stala celotna skupnost mesta Youngstown. Demokratski zvezni poslanec Tim Ryan si je leta zaman prizadeval, da bi »steber lokalne skupnosti«, kot je imenoval Adija, lahko ostal v državi.



Syed Ahmed Jamal se je konec januarja pripravljal, da bo odpeljal hčer v šolo, ko so se na dvorišče pred njegovo hišo v Kansasu pripeljali agenti ameriške agencije za priseljevanje in carinsko izvršbo (Ice) ter ga aretirali. V državi je že 30 let, ima 7, 12 in 14 let stare otroke, vsi so ameriški državljani, njegov edini prekršek je nekaj že zdavnaj poravnanih kazni za preseženo hitrost. V času aretacije je bil del programa, ki ga je uvedel prejšnji predsednik Barack Obama, po katerem so lahko dolgoletni priseljenci brez ustreznih dokumentov pod nadzorom Ice ostali v državi.