ZDA in pol Evrope izganjajo ruske diplomate

Ljubljana - Slovenija se po pričakovanjih ni pridružila usklajenemu izgonu ruskih diplomatov iz ZDA in štirinajstih držav članic Evropske unije, ampak se je odločila, da bo z morebitnim sodelovanjem pri sprejemanju ukrepov proti Rusiji zaradi napada v Salisburyju počakala na izsledke neodvisne preiskave.

Predstavniki države so vztrajali pri izjavah, ki jih je predsednik vlade Miro Cerar prejšnji teden dal po vrhu voditeljev EU v Bruslju. Cerar je v petek nakazal, da Slovenija ne bo sprejemala nobenih diplomatskih ukrepov proti Ruski federaciji dokler ne bodo znani zaključki preiskave organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki bo po pričakovanjih potrdila oziroma zavrnila navedbe Združenega kraljestva, da je bil v poskusu atentata na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hči v začetku marca v Salisburyju v Angliji uporabljen živčni strup ruske izdelave. To stališče je danes ponovil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in poudaril, da se Slovenija pri tem ravna po skupnem stališču evropskega sveta. Napovedal je, da bo vlada temo obravnavala na četrtkovi seji.

Voditelji držav članic EU so se prejšnji teden strinjali z oceno Združenega kraljestva, da je Rusija ob odsotnosti drugačne razlage »zelo verjetno« odgovorna za napad v Salisburyju. V skupni izjavi so med drugim zapisali, da se bodo države članice EU uskladile glede posledic in nadaljnjih korakov.

Ukrepe potrdilo 21 držav

Dva tedna po tem, ko je britanska vlada kot odgovor na napad v Salisburyju iz države izgnala 23 ruskih diplomatov, je podobne ukrepe sprejelo še enaindvajset drugih vlad, med njimi ameriška in štirinajst evropskih, ki so na podlagi do sedaj znanih dokazov prišle do zaključka, da je Rusija po vsej verjetnosti odgovorna za poskus atentata na Sergeja Skripala. Čeprav je velika večina držav že od samega začetka izražala solidarnost z Združenim kraljestvom in ostro obsojala uporabo kemičnega orožja v kakršni koli obliki, je obseg današnjega usklajenega odziva marsikoga presenetil.

Združene države Amerike so se odločile, da bodo izgnale 60 ruskih diplomatov, od katerih jih je po navedbah ameriških oblasti večina obveščevalnih agentov, in zaprle ruski konzulat v Seattlu, edino rusko diplomatsko predstavništvo na zahodni obali ZDA. Visoki ameriški uradniki so po poročanju zahodnih medijev potrdili, da so ukrepi proti Rusiji odgovor ne le na napad v Salisburyju, temveč na »konstanten tok agresivnih dejanj Moskve«, uperjenih proti ZDA in njenih zaveznicam.

Evropske države, ki so se pridružile akciji, niso sprejele tako ostrih ukrepov kot ZDA; a njihov skupen učinek še zdaleč ni bil zanemarljiv. Nobena od članic EU se ni odločila izgnati več kot štiri ruske diplomate: to so storile Nemčija, Francija in Poljska; na Češkem in v Litvi so izgnali po tri; na Danskem, Nizozemskem, v Italiji in Španiji po dva; ter po enega v Estoniji, Finski, Madžarski, Latviji, Romuniji, Švedski in Hrvaški. Poleg teh je ruske diplomate izgnalo še pet drugih držav: v Ukrajini so jih odslovili 13, v Kanadi štiri, dva v Albaniji in še enega na Norveškem.

Grožnja kolektivni varnosti

Odločitev o ukrepih proti Rusiji po zagotovilih predstavnikov evropskih držav ni bila sprejeta zlahka. »Prvič po koncu druge svetovne vojne je bilo sredi Evrope uporabljeno kemično orožje,« je po napovedi izgona ruskih diplomatov dejal novi nemški zunanji minister Heiko Mass. Njegov poljski kolega Jacek Czaputowicz je poudaril, da je bil cilj napada v Salisburyju »ustvariti občutek nevarnosti« in ogroziti mednarodni red. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian pa ga je opisal kot »izjemno resno grožnjo naši kolektivni varnosti«.

Izgon ruskih obveščevalcev in diplomatov so predstavniki britanske vlade, ki so v minulih tednih vztrajno prepričevali svoje zaveznike k sprejemu usklajenih ukrepov proti Rusiji, označili za največjega v zgodovini. Britanska premierka Theresa May se je med nastopom v britanskem parlamentu zaveznicam v EU in zvezi Nato zahvalila za solidarnost in podporo, ki jo je bilo Združeno kraljestvo deležno vse od napada v Salisburyju. »Skupaj smo poslali sporočilo, da ne bomo tolerirali zaporednih ruskih poskusov kršenja mednarodnega prava in spodjedanja naših vrednot,« je poudarila ministrska predsednica.

Neprijateljsko in provokativno dejanje

Rusija se je na napoved množičnega izgona njenega diplomatskega in obveščevalnega osebja odzvala z napovedjo protiukrepov. Ti bodo po svojem obsegu po vsej verjetnosti primerljivi z ukrepi, ki so jih sprejele zahodne države. Kljub temu so predstavniki ruske vlade opozorili pred nadaljnjim zaostrovanjem že tako zaostrenih odnosov.

Rusko zunanje ministrstvo je v izjavi za javnost izgon ruskih diplomatov označilo za »neprijateljsko in provokativno dejanje«, ki po mnenju Moskve vodi v eskalacijo spora. »Britanske zaveznice slepo sledijo principu evroatlantske enotnosti ob tem pa zanemarjajo zdrav razum, norme civiliziranega mednarodnega dialoga in principe mednarodnega prava,« so še zapisali na zunanjem ministrstvu.