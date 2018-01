Napad na hotel v Kabulu zahteval več smrtnih žrtev

Ju. K.

Kabul - Afganistanske varnostne sile so potrdile, da so prevzele nadzor nad poslopjem hotela Intercontinental v središču Kabula, ki so ga včeraj zvečer napadli trije domnevni skrajneži. V napadu je bilo po navedbah afganistanskega notranjega ministrstva ubitih najmanj pet ljudi, med njimi tudi tuja državljanka. Še sedem ljudi je bilo ranjenih, poroča BBC.

V hotelu je v času napada bivalo več kot 150 gostov, med njimi več kot 40 tujih državljanov, ki so jih varnostne sile uspele pravočasno evakuirati. Nekateri gostje so v paniki poskušali iz več nadstropij visoke zgradbe, v kateri je večji del noči divjal tudi požar, poskušali splezati skozi okna.

Notranje ministrstvo je kasneje potrdilo, da so pripradniki posebnih enot ubili vse tri napadalce.

Požgano pročelje hotela. Foto: Reuters/Mohammad Ismail

Odgovornosti za napad zaenkrat še ni prevzela nobena skrajna skupina. Pred sedmimi leti so si isti hotel za svojo tarčo vzeli talibi. V peturnem obleganju hotela je takrat umrlo 21 ljudi.

Tokratni napad ni prišel povsem nenapovedano. Ameriško veleposlaništvo v Kabulu je v četrtek izdalo varnostno opozorilo, v katerem je izpostavilo možnost na enega od hotelov v mestu in na druga javne kraje, kjer je večja koncentracija tujih državljanov.