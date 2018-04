Nato in več držav podprlo napad na Sirijo

Podporo so med drugim izrazile Kanada, Japonska in Turčija. Pentagon je potrdil uspešnost omejenih in usmerjenih napadov.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je izrazil podporo napadom na Sirijo, ki so jih v odgovor na domnevni kemični napad danes izvedle ZDA, Francija in Velika Britanija. Podporo sta izrazili tudi Kanada in Japonska, Turčija pa je ob tem sporočila, da se ji napadi zdijo »ustrezen odgovor« na napad s kemičnim orožjem.

»Konvencijo o kemičnem orožju je nujno ščititi«

»Podpiram dejanja ZDA, Velike Britanije in Francije. To bo zmanjšalo sposobnost režima, da še naprej napada prebivalce Sirije s kemičnim orožjem,« je Stoltenberg zapisal v izjavi. Kot je dodal, Nato uporabo kemičnega orožja dojema kot grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter verjame, da je nujno ščititi konvencijo o kemičnem orožju.

»To kliče po skupnem in učinkovitem odzivu mednarodne skupnosti,« je še zapisal v izjavi.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes naznanil skupne napade z Veliko Britanijo in Francijo na cilje v Siriji, in sicer v dogovor na domnevni napad s kemičnim orožjem na Doumo izpred tedna dni, za katerega krivi sirski režim.

Turško zunanje ministrstvo je danes v odzivu pozdravilo napade kot »ustrezen odgovor« na napad s kemičnim orožjem. »Pozdravljamo to operacijo, ki izraža vest vsega človeštva spričo napada na Dumo, ki nosi precejšen sum, da ga je izvedel režim,« je v izjavi zapisalo ministrstvo.

Kot ustrezno je operacijo kasneje označil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. »Režim je zdaj videl, da njegovi naraščajoči napadi proti disidentom (...) ne bodo ostali neodgovorjeni," je povedal na srečanju njegove stranke AKP.

»Ne moremo sprejeti trpljenja sirskih otrok, ki so ga doživeli zaradi uporabe kemičnega orožja,« je še poudaril. »Kdorkoli ga je zagrešil, mora za to plačati,« je dodal glede napada pred tednom dni.

ZDA, Velika Britanija in Francija so zgodaj zjutraj z letali in raketami napadle tri tarče v Siriji, povezane s kemičnim orožjem. Foto: Reuters

Po telefonu je sicer danes govoril s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in britansko premierko Thereso May, katerih državi sta sodelovali v napadu na Sirijo. Mayevi je po navedbah vira v njegovem uradu povedal, da Turčija že od vsega začetka »jasno obsoja« uporabo kemičnega orožja. Se je pa zavzel za politično rešitev sirske krize, ki da je edina možna.

Podporo napadom je izrazil tudi kanadski premier Justin Trudeau. Kot je zapisal, gre za zmanjšanje sposobnosti režima sirskega predsednika Bašarja al Asada, da bi lahko še naprej izvajal napade s kemičnim orožjem nad lastnimi ljudmi. Da podpira odločitev ZDA, Velike Britanije in Francije, je sporočil tudi japonski premier Shinzo Abe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Operacijo sta podprla tudi Savdska Arabija in Katar. Doha je pozvala k »takojšnjemu posredovanju mednarodne skupnosti, da zaščiti sirsko ljudstvo in sirskemu režimu odvzame na mednarodni ravni prepovedano orožje«.

Donald Tusk zaveznicam stoji ob strani

Predsednik Evropskega sveta Tusk je v odzivu na napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo danes sporočil, da bo »EU stala ob zaveznicah na strani pravice«.

Podporo je napadom kot potrebnim in ustreznim izrazila tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Po njenih besedah so napadi »izkazali mednarodno obsodbo uporabe kemičnega orožja in posvarili sirsko vlado pred nadaljnjimi kršitvami«.