Navidezna nova ostrina Bele hiše

New York – Novi ukrepi proti­ Rusiji in pripisovanje krivde za napad z bojnim strupom v ­Veliki Britaniji so morda znak, da je Bela hiša sprejela ostrejše stališče do Moskve. Toda ameriški komentatorji na desnici in levici menijo, da sprejeto še zdaleč ni dovolj.

Ni povsem jasno, zakaj je, ki nikoli ni hotel jasno obsoditi Moskve zaradi vmešavanja v zadnje predsedniške volitve, nenadoma dovolil, da je finančno ministrstvo uvedlo sankcije proti 19 posameznikom in petim organizacijam, ker naj bi sodelovali pri vmešavanju v volitve in spletnih napadih na ameriško infrastrukturo. Kongres je zahteval ukrepe že lani avgusta, a se Bela hiša do zdaj ni zmenila za takrat sprejet zakon, januarja je celo dejala, da sankcije niso več potrebne.