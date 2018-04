Nebeška palača zgorela ob vstopu v ozračje

Ba. Pa.

Večina odslužene kitajske vesoljske postaje Tiangong-1 je zgorela ob vstopu v Zemljino ozračje nekje sredi južnega Pacifika, so po poročanju Reutersa sporočile kitajski oblasti. Najprej so sicer predvideli, da bi postaja Zemljino ozračje vstopila blizu brazilske obale nad južnim Atlantikom.



Tudi ameriška postaja, ki nadzoruje in sledi neznane objekte v zemeljski orbiti, je poročala, da je ob pomoči Avstralije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Južne Koreje in Velike Britanije izsledila Tiangong-1. Plovilo je v ozračje vstopilo okoli 15 minut čez drugo uro po srednjeevropskem času, nekaj manjših »preživelih« delcev, ki po ocenah avstralskih astrofizikov tehtajo med 700 in 800 kilogramov, pa je v morje zgrmelo okoli 100 kilometrov severozahodno od Tahitija.

Že v petek so kitajske oblasti napovedale, da je zelo malo verjetno, da bi kakšen delček postaje padel na zemljo in ogrozil ljudi.

Tianngong-1 ali »Nebeško palačo« so v Zemljino orbito poslali leta 2011. Gostila je lahko po enega astronavta, pet let kasneje pa je končala svojo misijo. Zatem naj bi padla nazaj na Zemljo. A ker so upravljavci medtem izgubili nadzor nad njo, je niso mogli nadzorovano strmoglaviti na Zemljo.