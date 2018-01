Neenake plače moških in žensk povod za odstop urednice BBC za Kitajsko

»Želim samo, da BBC spoštuje zakon, da moškim in ženskam zagotovi enako plačilo,« v javnem pismu piše Carrie Gracie.

London – Urednica britanske mreže BBC za Kitajsko Carrie Gracie je odstopila s položaja zaradi neenakosti v plačah moških in žensk na uredniških položajih. BBC se sooča s »krizo zaupanja«, je zapisala v nedeljo objavljenem odprtem pismu. Medtem ko so mnogi pozdravili zapis, BBC zatrjuje, da pri njih ni »sistemske diskriminacije žensk«.

Gracie, ki je pri BBC zaposlena več kot 30 let in tekoče govori kitajsko, je uredniški položaj na izpostavi mreže v Pekingu zapustila minuli teden in se vrača na prejšnje delovno mesto na televiziji. Kot je zapisala v pismu, pričakuje, da bo tu njena plača enaka plačam moških sodelavcev.

Podjetje je v odprtem pismu, ki ga je objavila na svojem blogu, obtožila, da ima »tajno in nezakonito kulturo plačevanja«. »Mislim, da imate pravico vedeti, da krši zakon o enakosti in se upira pritisku za pošteno in transparentno strukturo plač,« se je Gracie obrnila na vse BBC-jeve naročnike.

Velik razkorak v plačah mednarodnih urednikov

BBC je bil lanskega julija primoran razkriti plače vseh uslužbencev, ki zaslužijo več kot 150.000 funtov na leto. Gracie je bil po lastnih besedah osupla, ko je ugotovila, da oba moška mednarodna urednika zaslužita »najmanj 50 odstotkov več« kot njuni ženski kolegici.

Urednik za ZDA Jon Sopel je zaslužil med 200.000 in 249.999 funtov letno, urednik za Bližnji vzhod Jeremy Bowen pa med 150.000 in 199.999 funtov. Carrie Gracie, urednice za Kitajsko ni bilo na seznamu, kar pomeni, da je njena plača znašala manj kot 150.000 funtov.

Kot je navedla v pismu, je od BBC zahtevala enako plačo za vse štiri mednarodne urednike. Kljub zagotovilom medijske hiše o predanosti enakosti spolov in njenemu vztrajanju, da je enaka plača pogoj za prevzem položaja, je Gracie na koncu dobila zgolj povišico, njena plača pa je ostala znatno nižja od plač moških kolegov urednikov.

Številni, vključno z novinarji BBC, so prek twitterja z oznako #IStandWithCarrie Gracie izrazili podporo.

BBC vztraja, da je nad državnim povprečjem

Tiskovna predstavnica BBC je v izjavi zapisala, da je »pošteno plačilo« zanje bistvenega pomena. Izpostavila, je da so glede na podatke več drugih organizacij pri zagotavljanju enakega plačila »precej nad nacionalnim povprečjem«. Poudarja tudi, da neodvisna raziskava pri njih ni pokazala »sistemske diskriminacije žensk«.