Nekdanji brazilski predsednik Lula kmalu za zapahe

Luiza Inácia Lule da Silve, nekdanjega brazilskega predsednika, bo zaradi korupcije – jemanja podkupnine moral v zaporu odsedeti 12 let. Tako je že januarja odločilo brazilsko prizivno sodišče.

Lula je sicer zaprosil, da bi med pozivom ostal na prostosti, in trdi, da so obtožbe politično motivirane. Z njimi naj bi mu preprečili kandidaturo na prihodnjih predsedniških volitvah, na katerih mu javnomnenjske raziskave kažejo največjo podporo.

Foto: Evaristo Sa/AFP

Lula je le eden iz vrste vplivnih brazilskih politikov, ki so osumljeni organizacije poneverb v Petrobrasu. Osumljenci sicer prihajajo tako iz Lulove leve Delavske stranke kot tudi desnosredinske Stranke demokratičnega gibanja novega predsednika države Michela Temerja ter konservativne Napredne stranke.

Tožilci so trdili, da je 70-letni Lula tisti, ki je načrtoval veliko korupcijsko shemo, v kateri je mreža menedžerjev, politikov in velikih pogodbenih izvajalcev izropala državno podjetje. Denar se je stekal v strankarske blagajne in na zasebne račune prek mreže podkupnin in napihnjenih pogodb.

Preiskava sheme, imenovana Operacija avtopralnica, je že pretresla brazilsko elito s preiskavami in obtožnicami proti njenim številnim najpomembnejšim predstavnikom.