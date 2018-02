Nekdanji Trumpov sodelavec bo priznal krivdo v preiskavi ruske afere

Rick Gates naj bi priznal krivdo za razne finančne poneverbe in v zameno za nižjo kazen privolil v sodelovanje z Muellerjem.

Be. B., STA

Washington - Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 Robert Mueller je vložil dodatne točke obtožnice proti nekdanjemu šefu kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu in njegovemu pomočniku Ricku Gatesu, ki se je odločil priznati krivdo.

Preiskava blizu vrha ameriške vlade

Ameriški mediji poročajo, da bo Gates priznal krivdo za razne finančne poneverbe in ob tem v zameno za nižjo kazen privolil v sodelovanje z Muellerjem. Ta bo njegovo priznanje izkoristil za pregon Manaforta, če pa še ta prizna krivdo in privoli v sodelovanje, bo jasno, da se preiskava bliža samemu vrhu ameriške vlade.

Dodatne točke obtožnice proti Manafortu in Gatesu zadevajo njune posle v Ukrajini, pranje denarja, utajo davkov in druga kazniva dejanja, ki na prvi pogled niso neposredno povezana s samim vpletanjem Rusije v ameriške volitve. Mueller je glede tega že vložil obtožnice proti Rusom zaradi propagandne kampanje na družbenih medijih, kmalu pa bodo sledile še obtožnice zaradi vdorov v računalnike demokratske stranke in druge.

Manafort bankirju obljubljal dobro službe

Manafort in Gates sta bila na zveznem sodišču obtožena kaznivih dejanj zarote za pranje denarja, utaje davkov in prikrivanja dejstva, da delata za tujo vlado že lani oktobra, Mueller pa je od svoje velike porote v četrtek dobil potrjen še drugi sveženj obtožnic. Ameriški mediji poročajo, da gre med drugim za to, da je Manafort neimenovanemu bankirju obljubljal dobro službo v Beli hiši oziroma ameriški vladi v zameno za ugodnosti okrog posojil.

Trump je več kot leto dni zavračal tudi to, da bi se Rusija sploh vpletala v ameriške volitve, ker bi bila potem njegova zgodovinska zmaga na volitvah malce manj zgodovinska. Po Muellerjevih obtožnicah proti Rusom zaradi kampanje po spletnih medijih v njegovo korist tega več ne trdi, še vedno pa odločno vztraja, da ni bilo nikoli nobenega sodelovanja med njegovo kampanjo in Rusi.

Veliko večji problem za Trumpa pa je del Muellerjeve preiskave, ki zadeva oviranje preiskave ruske afere. To je postalo še posebej aktualno lani maja, ko je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja. Po uvodnem iskanju pravih argumentov, zakaj je to storil, je Trump presenetljivo javno sam priznal, da je Comeyja odpustil zaradi preiskave ruske afere.