Nepremišljeno udrihanje ameriške palice

New York – Ameriška vlada je prejšnji teden večkrat dala jasno vedeti, da bo njen obsežni finančni prispevek Združenim narodom poslej odvisen od ­izpolnjevanja njenih zahtev. V nedeljo, ko je generalna skupščina ZN sprejela 5 odstotkov nižji proračun, so Američani brž poudarili, da je varčevanje njihova zasluga.



»Ne bomo več dopuščali izrabljanja velikodušnosti Američanov,« je ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley pozdravila 285 milijonov dolarjev vreden rez v 5,4 milijarde dolarjev vreden proračun za leti 2018 in 2019 ter napovedala, da je to šele začetek. »V prihodnjih pogajanjih lahko pričakujete, da bomo še naprej iskali, kako izboljšati učinkovitost ZN in hkrati zaščititi naše interese,« je uporabila čekovno knjižnico kot grožnjo.

Ameriško jezo je spodbudilo glasovanje v varnostnem svetu, ko je nekaj posameznikov z vetom preprečilo obsodbo njihovega priznanja Jeruzalema za izraelsko prestolnico.je takoj zagrozil s finančnimi posledicami.