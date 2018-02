Netanjahu v Münchnu ostro nad Iran

Ma. F., STA

München - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na varnostno konferenco v Münchnu prinesel kos domnevno sestreljenega brezpilotnega letalnika, ki naj bi izhajal iz Irana. »Gospod Zarif, spoznate to? To je vaše. Lahko ga nesete nazaj tiranom v Teheran s tem sporočilom - ne preizkušajte naše odločnosti,« je dejal iranskemu zunanjemu ministru.

Predmet, ki ga je med današnjim govorom na konferenci držal v roki Netanjahu, je po njegovih besedah dokaz iranske agresije zoper Izrael.

Iranskega zunanjega ministra Džavada Zarifa v času govora po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni bilo v dvorani, je pa stopil na govorniški oder kasneje. Besede izraelskega premiera je označil za »cirkus, o katerem ni vredno izgubljati besed«. Za konflikte na Bližnjem vzhodu po njegovih besedah ni kriv Iran, temveč Izrael in ZDA, navaja dpa.

Po besedah Netanjahuja je Iran prejšnji teden poslal brezpilotni letalnik v Izrael iz Sirije, tam pa so ga sestrelili. »Iran še vedno predstavlja veliko nevarnost,« je poudaril in navedel, da iranske oblasti širijo svoj vpliv na Bližnjem vzhodu in pri tem stalno »prestopajo meje«. »Takoj ko bo Iran imel na razpolago jedrsko orožje, ga ne bo več mogoče kontrolirati,« je dejal.

Kot je še povedal, bo Izrael po potrebi ukrepal proti Iranu, ne le njegovim zaveznikom na Bližnjem vzhodu, saj ta predstavlja največjo grožnjo svetu, na spletni strani navaja agencija Reuters. »Izrael ne bo dovolil režimu, da nam zavije zanko terorja okoli vratu,« je dejal.

Sirska vojska je 10. februarja sestrelila izraelsko vojaško letalo, ki je nad sirskim ozemljem napadlo sisteme sirske zračne obrambe in iranske cilje, ki so del iranske vojaške navzočnosti v Siriji. Izrael naj bi se s tem napadom odzval na vstop iranskega drona iz Sirije v izraelski zračni prostor. To je bil najhujši incident med Izraelom in Iranom po začetku vojne v Siriji leta 2011.

Zarif je v današnjem govoru v Münchnu po poročanju Reutersa obtožil Izrael »vsakodnevnih vdorov na ozemlje Sirije in Libanona«. »Celoten govor (Netanjahuja) je bil namenjen izognitvi temu vprašanju,« je dejal. »Kar se je zgodilo v zadnjih dneh, je to, da je bila okrnjena tako imenovana nepremagljivost (Izraela),« je izpostavil.