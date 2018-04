Nič več zamenjav s Švico

Ena zadnjih absolutističnih monarhij na svetu je na petdeseti rojstni dan svojega vladarja dobila novo ime. Kralj Msvati III. je v četrtek naznanil, da se bo kraljevina Svazi odslej imenovala eSvatini, kar v lokalnem jeziku pomeni »prostor Svazijcev«, s preimenovanjem pa bo obeležila tudi pol stoletja razglasitve neodvisnosti izpod britanske kolonialne nadoblasti.



»Veliko afriških držav je po razglasitvi neodvisnosti začelo uporabljati svoja starodavna imena,« je Msvati III. povedal med rojstnodnevno proslavo v mestu Manzini in pojasnil, da je ime Svazi (angl.: Swaziland) v tujini pogosto povzročalo zmedo, rekoč, da so državo zamenjevali s Švico (angl.: Switzerland). »Od danes naprej ne bomo več znani kot Swaziland,« je povedal kralj, ki novo ime države po poročanju zahodnih medijev uporablja že dalj časa. Med drugim ga je uporabil med lanskim nastopom na letnem zasedanju generalne skupščine OZN.



Vprašanje je, ali majhna kraljevina na skrajnem jugu afriške celine resnično potrebuje takšno vrsto prepoznavnosti, kot jo zagovarja, predvsem pa ponazarja njen vladar.



Državo, v kateri skoraj tretjina od 1,4 milijona prebivalcev živi pod pragom absolutne revščine, bi zelo težko zamenjali s Švico, pa tudi večino ostale Afrike. Msvati III., znan po razsipnosti in svojih petnajst ženah, je prestol prevzel po smrti svojega očeta leta 1986. Čeprav je Svazi ali eSvatini po ustavi iz leta 2006 uradno absolutistična monarhija, kralj po poročanju New York Timesa ne vlada več z odlokom. Država je pred desetletjem vzpostavila neodvisno sodstvo, ne pa tudi strankarske demokracije, kljub temu da na vsake pet let izvoli parlament. Ta je pred nekaj leti že razpravljal o zamenjavi imena države, med drugim zato, ker je nekatere državljane menda motilo njeno uradno, iz lokalnega jezik in angleščine skovano ime.



Zamenjava imena države bi lahko vodila v spremembo ustave ter spremembo imen nekaterih ključnih ustanov in služb. Koliko bo kraljeva odločitev stala, mediji ne poročajo. Kritiki opozarjajo, da bi lahko denar porabili za koristnejše namene.