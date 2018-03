Nočemo postati Amerika, mi hočemo Ameriko

»V Ameriki so nekateri prepričani, da Kitajska v mednarodnih odnosih prevzema vlogo ZDA, in to je osnovna napaka,« je danes na tiskovni konferenci dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. »Celo če obstaja tekma med Kitajsko in ZDA, bi moralo to tekmovanje biti pozitivno, kot je običajno v mednarodnih odnosih.«

Kitajski zunanji minister običajno le enkrat na leto odgovarja na novinarska vprašanja, in to med zasedanjem najvišjega zakonodajnega telesa. To je hkrati priložnost za neposredno razpravljanje o perečih zunanjepolitičnih vprašanjih. Tokrat se je to nanašalo na dve največji gospodarstvi sveta, ki vse bolj spominjata na sumoborca v zoženi svetovni areni.