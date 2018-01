Norija za znižano Nutello

Zaradi 70-odstotnega znižanja Nutelle so se kupci v Franciji grebli za kozarce namaza, se prerivali in lomili predmete.

K. M., STA

Strasbourg - Francoska veriga supermarketov je priljubljeni čokoladno-lešnikov namaz Nutello znižala za približno 70 odstotkov, kar je sprožilo manično nakupovanje po vsej državi. Kupci so poskušali nagrabiti čim več 950-gramskih kozarcev Nutelle, ki so jih iz 4,50 evra znižali na 1,41 evra, prizori pa so močno spominjali na norijo ob t. i. črnem petku.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so pred supermarketi Intermarche nastale dolge vrste kupcev, ki so se nato pognali med police z Nutello. »Ljudje so planili v trgovino, odrivali vse, ki so jim prekrižali pot in celo lomili predmete. Razmišljali smo o tem, da pokličemo policijo,« je za AFP povedal eden od zaposlenih.

»Bili so kot živali. Neki ženski so izpulili šop las, druga si je glavo pokrila kar s škatlo, nekdo pa je končal z okrvavljeno roko,« je po poročanju BBC dejal eden od kupcev, ki se noremu nakupovanju niso priključili, ampak so se nad njim zgražali.

Intermarche se je kasneje opravičil svojim kupcem in za AFP dejal, da so bili presenečeni nad povpraševanjem. Oglasil se je tudi Ferrero, italijanski proizvajalec Nutelle, ki je sporočil, da se je francoska veriga supermarketov sama odločila za popust. S tem je po njihovem mnenju tvegala zmedo in razočaranje kupcev.



Video: Reuters