Novi, le na videz mehkejši obraz Nacionalne orožarske zveze

Dana Loesch je mlajša, ženska in mama, a njena retorika je še vedno retorika »starejših belih« moških z orožjem za pasom.

M. P. V., AP

Dana Loesch je nova »tiskovna« predstavnica Nacionalne orožarske zveze (NRA), organizacije, ki jo običajno povezujemo s starejšimi belopoltimi moškimi. 39-letnica je samozavestna, fotogenična in izkušena javna govornica, vendar od nje ni pričakovati mehčanja stališč NRA, ki je vse aktivnejši glas v ameriških kulturnih vojnah, z jasno izdelanimi stališči do množice tem, od priseljencev do medijev.

»Objokane bele matere prinašajo zlate rejtinge«

Po strelskem obračunu na srednji šoli v Parklandu na Floridi, v katerem je bilo ubitih 17 ljudi, je bila Loescheva glavna prenašalka sporočil NRA, ki jo od leta 1991 vodi ultrakonservativni Wayne LaPierre. Organizacija jo je poslala tudi v zagovor v mestno hišo v Parklandu, kjer je pred kamerami televizijske mreže CNN odgovarjala na vprašanja dijakov srednje šole, na kateri se je zgodil pokol, in njihovih staršev. Odgovarjala je preudarno in umirjeno, vendar so jo z odra pospremili z žvižgi.

Ustanoviteljice organizacije Moms Demand Action for Gun Sense in America Shannon Watts Loescheva ni prepričala. »Je mlajša, ženska in mama. Je televizijski obraz, toda njena retorika je enako, če ne še bolj radikalna od retorike Wayna LaPierra.«

Dan po nastopu v mestni hiši se je Loescheva že vrnila k običajni retoriki, ko je nagovorila NRA veliko bolj naklonjeno občinstvo na konferenci konservativne politične akcije (CPAC) blizu Washingtona. Trdno je vzela v bran pet milijonov članov NRA, za katere je dejala, da »ne bomo zmanipulirani v prepričanje, da smo mi odgovorni za tragedijo, ki z nami nima nič skupnega.« Za mainstreamovske medije pa je zaničevalno in pokroviteljsko dejala, da »ljubijo strelske pohode«, saj »objokane bele matere prinašajo zlate rejtinge«.

Politična analitičarka portalov za lažne novice

Loescheva je odrasla v delavski družini v mestecu v bližini St. Louisa v zvezni državi Missouri. Po ločitvi staršev jo je večinoma vzgajala mama. V intervjuju za The Times je dejala, da se spominja, kako je ded lovil jelene in rakune, pa tudi noči, ko je ta na verandi s puško poskušal zaščititi teto pred njenim nekdanjim možem. »Če se zazrem v preteklost, sem se vedno hotela počutiti varno,« je povedala v časopisnem intervjuju.

Študirala je novinarstvo na univerzi Webster, a je študij pustila, ko je zanosila s prvim sinom. Kmalu je začela pisati blog o materinstvu in voditi svojo radijsko oddajo. Pozneje je pomagala ustanoviti skrajno desno gibanje Tea Party v St. Louisu, bila pa je tudi politična analitičarka pri skrajnodesničarskih portalih, ki širijo lažne novice, Breitbart News Network in The Blaze.

Loesceva, ki spi s pištolo na nočni omarici, na podlakti pa ima vtetoviran citat iz Biblije, ki poziva kristjane k nošenju »svetega ščita«, se nikoli ni bala provokacije. V radijski oddaji leta 2012 je rekla, da nima težav z marinci, ki urinirajo na mrtve talibanske vojake, in dodala, da bi enako storila tudi sama.