Smrtne žrtve na iranskih protestih

N. G., STA

V Iranu so se tudi v noči, ko se je staro leto prevesilo v novo, nadaljevali protesti. iz Irana zopet poročajo o smrtnih žrtvah.



V mestu Izeh na jugozahodu države sta v streljanju življenje izgubila dva protestnika, več je bilo ranjenih, je dejal predstavnik lokalnih oblasti Hedajatolah Kademi. Protestniki so razbili več oken bank in je morala posredovati policija. Po njegovem ni verjetno, da bi streljala policija, saj da niso imeli dovoljenja za to, je dejal.



Britanski BBC navaja iransko državno televizijo, da je v protestih umrlo deset ljudi.



Protivladni protesti so se v nedeljo nadaljevali tudi v nekaj drugih mestih. Policija je uporabila solzivec in vodne topove, da je razgnala manjše število protestnikov, ki so se zbrali na Trgu islamske revolucije v središču Teherana, je razvidno iz nekaterih posnetkov na družbenih omrežjih.



Protestniki v manjšem mestu Takestan na severozahodu države pa so zažgali versko šolo in nekatera vladna poslopja, navaja iranska tiskovna agencija Ilna.



Rohani za možnost zakonitih protestov



Iranski predsednik Hasan Rohani je sicer v nedeljo pozval vladne organe, naj zagotovijo možnost zakonite kritike in protestov, protestnike pa opozoril, da je nasilje nesprejemljivo.



S tem se je prvič odzval na množične proteste v državi, ki potekajo že od četrtka in so usmerjeni predvsem proti gospodarski in zunanji politiki iranskega režima. V soboto zvečer so terjali prvi smrtni žrtvi, in sicer v mestu Dorud na zahodu Irana.



Iranske oblasti trdijo, da so protesti nezakoniti in svarijo pred udeležbo na nadaljnjih protestih.



Trump podprl protestnike



Ameriška vlada je medtem v nedeljo poudarila, da imajo prebivalci Irana pravico, da mirno izražajo svoje mnenje: »Njihovi glasovi (glas ljudstva) si zaslužijo biti slišani.« Ob tem so pozvali vse strani, naj spoštujejo temeljno pravico do izražanja mnenja in se izogibajo vsakemu dejanju, ki bi prispevalo k cenzuri, navaja nemška tiskovna agencija dpa.



Ameriški predsednik Donald Trump je že v nedeljo v nizu tvitov podprl iranske protestnike.



Rohani je bil do Trumpovih izjav kritičen, češ da izkazuje zaskrbljenost za Irance, ki jih je pred kratkih označeval za teroriste.