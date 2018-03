Novi ukrepi proti Rusiji

Bruselj – Vrh EU je ponoči sprejel odločitev, da bo kot odziv na napad v Salisburyju vodja delegacije Unije v Moskvi Markus Ederer poklican na posvetovanja v Bruselj.

Voditelji 28 članic so sicer ponoči še poostrili besednjak sklepov in s tem ustregli britanski premierki Theresi May. Strinjali so se z oceno vlade Združenega kraljestva o »veliki verjetnosti, da je odgovorna Rusija in da ni verjetne 'alternativne razlage'«. Izrazili so tudi brezpogojno solidarnost z Združenim kraljestvom.

Predsednica Litve Dalia Grybauskaitė je napovedala, da bo veliko članic sprejelo ukrepe proti Rusiji že prihodnji teden. Na Irskem že napovedujejo varnostno preverjanje ruskih diplomatov. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je napovedal, da Dunaj ne bo izgnal nobenega ruskega diplomata.



Hrvaški premier Andrej Plenković se je na vrhu znašel v ne najbolj prijetnem položaju. Tik pred njegovim začetkom je namreč Kremelj objavil, da se je predsednik Vladimir Putin po telefonu pogovarjal s hrvaško kolegico Kolindo Grabar-Kitarović, ki ga je povabila na obisk na Hrvaško.

Plenković je ob odhodu zatrdil, da med razpravo o Salisburyju »niti en voditelj ni podvomil o analizi britanskih služb«. Zaradi tega so sklepi, kakršni so. Hrvaška naj bi se o nadaljnjih ukrepih odločila, ko bodo premislili o vseh opcijah.