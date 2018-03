Odkod bojni strupi, ki jih že 20 let ne bi smelo biti?

Zastrupitev nekdanjega britansko-ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere z bojnim strupom domnevno ruskega izvora odpira celo vrsto vprašanj. Predvsem pa kaže, kako malo so vredni mednarodni sporazumi, če med podpisnicami ni več niti najosnovnejšega zaupanja.



Če bi sodili po navedbah Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki je nastala konec aprila 1997 in je zadolžena za preverjanje Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje in kopičenja zalog kemičnega orožja, potem bojnih strupov na svetu praktično ne bi smelo več biti. 192 podpisnic je namreč pred skoraj dvajsetimi leti ob podpisu konvencije prijavilo približno 75.000 ton različnih strupenih plinov in tekočin, ogromna večina (skoraj 96 odstotkov) vseh teh zalog pa naj bi bila medtem po navedbah OPCW – in pod njenim nadzorom – že uničena.



Rusija, na kar se v najnovejšem zapletu tudi sklicuje zunanji minister Sergej Lavrov, je svoje zadnje zaloge uničila do septembra lani, ko je to tudi sporočila organizaciji, tako da so med največjimi kemičnimi velesilam ZDA praktično še edina država, ki za dokončno uničenje vseh svojih bojnih strupov menda potrebuje še približno pet let.



Grozljivi, a vojaško malo pomembni



Uničenje, razen da gre za zelo drage postopke, povezane s tveganjem in zapletenim skladiščenjem, ne bi smelo biti večji problem, pravijo strokovnjaki. Kajti kemični bojni strupi, ki resda veljajo za eno najbolj grozljivih orožij, saj so muke, v katerih umirajo ljudje, strahotne, vojaško ne prinašajo kakšne prav posebne prednosti. Tako se je pokazalo že v prvi svetovni vojni, ko so bili prvič uporabljeni na bojišču, in razen veliko žrtev (ko se je veter obrnil, tudi na lastni strani) niso prinesli nobenega preobrata na fronti, navsezadnje pa smo to lahko videli tudi v vietnamski vojni, ko so Američani z defoliantom »Agent Orange« množično uničevali džunglo, vojno pa na koncu vseeno izgubili.