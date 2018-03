Odstopil Trumpov odvetnik John Dowd

Šp. B., STA

Washington - Vodilni odvetnik ekipe predsednika ZDA Donalda Trumpa za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve in oviranja pravosodja John Dowd je odstopil s položaja. Razlog za njegov odstop so spori znotraj odvetniške ekipe glede strategije do preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja.

Dowd in kolegi so Trumpa več kot leto dni prepričevali, da bo preiskave kmalu konec, kar se ni zgodilo in se najverjetneje ne bo še najmanj do konca kongresnih volitev. Dokler imajo republikanci v kongresu popolno oblast in so na strani predsednika ZDA, bodo Muellerjeve ugotovitve minile brez posledic ne glede na to, kaj se bo zgodilo.

John Dowd je doslej vodil pogajanja ekipe z Muellerjevimi preiskovalci glede morebitnega zaslišanja predsednika ZDA o njegovi vpletenosti v zadeve okrog Rusije. Predsedniku je odločno svetoval, naj se ne pusti zaslišati, sploh ne pod priseg, češ da mu bodo nastavili past, da se bo zlagal. Trumpovi odvetniški ekipi pa se je nedavno pridružil komentator televizije Fox News Joe diGenova, zagovornik teorije, da sta se pravosodno ministrstvo in FBI zarotila proti Trumpu in uvedla lažno preiskavo v iskanju zločinov, ki jih ni.

Zaradi prihoda novega člana naj bi Trump v zadnjem času vse bolj zanemarjal Dowdove nasvete, zaradi česar se je ta odločil zapustiti predsednikovo ekipo. Ko je pravosodni minister Jeff Sessions pretekli petek odpustil namestnika direktorja FBI Andrewa McCaba, je Dowd tvitnil, da bi moral Sessionsov namestnik Rod Rosenstein slediti pogumnemu dejanju ministra in končati Muellerjevo preiskavo. Kmalu po tem je Dowd dejal, da je tvitnil v imenu predsednika, vendar si je kasneje premislil in priznal, da je to storil v svojem imenu.

Zaradi tvitanja pa je Dowd bil v težavah že lani, ko je prevzel avtorstvo Trumpovega tvita, in sicer v zvezi s tem, da je predsednik odpustil svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, ker je lagal podpredsedniku ZDA in FBI. Trump je namreč do odpustitve trdil, da je Flynn dober človek. Dowd je skušal razložiti, da je sam napisal sporni tvit, ki je sprožil vprašanja o laganju in oviranju pravosodja. Obenem je zatrdil, da tvit ni točen, ker do trenutka odpustitve Flynna ni nihče vedel nič o njegovem laganju.

Dowd je avtor teorije, da predsednika ZDA ni mogoče obtožiti oviranja pravosodja, ker je kot predsednik tudi vrhovni pravosodni uradnik ZDA. Torej, da je nad zakonom, s čimer pa se seveda ne strinja 200 let pravosodne tradicije v ZDA, ki pravi, da ni nihče nad zakonom.

Poleg diGenove je Trumpova odvetniška ekipa skušala v svoje vrste pritegniti tudi slavnega Theodorja Olsona, ki je uspešno zagovarjal Georga Busha mlajšega v sporu okrog izida volitev leta 2000 na Floridi pred vrhovnim sodiščem ZDA. Olson jih je glede na poročanje ameriških medijev gladko zavrnil.