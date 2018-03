Ofenziva jeznega predsednika Trumpa proti preiskovalcem

Konec minulega tedna se je v ZDA začel z dramatično odpustitvijo namestnika zvezne policije FBI Andrewa McCaba, Donald Trump pa jo je uspešno razpihal v izpraševanje, ali namerava odpustiti posebnega preiskovalca. Ta teden se začenja z enakim tempom, predsednikovim sporočilom o »splošnem lovu na čarovnice«.

Petkova odločitev pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa o odpustitvi Andrewa McCaba, namestnika direktorja FBI, je sprožila mrščenje čel v Washingtonu, saj so jo oznanili le 26 ur prej, preden bi dosegel delovno dobo za polno pokojnino in se upokojil. Ne samo zato, ker je bila zaradi tega videti malenkostna in zahrbtna, pač pa tudi zaradi nenehnih pozivov Trumpa, ki je mesece zahteval njegovo glavo. Poleg tega naj bi odpuščanje potekalo v vse bolj običajnem slogu sedanje vlade, McCabe o tem naj ne bi izvedel od nadrejenih, ministra Sessionsa ali direktorja FBI Christopherja Wraya, ampak naj bi mu odlok ministra nekdo prebral prek telefona, pri čemer se je ta takrat že vrtel na televiziji.