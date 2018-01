Oprah zavrnila namigovanja o predsedniški kandidaturi

Mediji so jo povezovali s predsedniško kandidaturo po njenem odmevnem govoru na podelitvi zlatih globusov.

L. Z.

Televizijska zvezdnica Oprah Winfrey je za ameriško revijo InStyle zavrnila namigovanja, da bi lahko leta 2020 kandidirala za predsednico ZDA. »Nimam DNK za predsednico države. Vedno sem se počutila varno in samozavestno, ker sem vedela, kaj zmorem in česa ne,« je dejala televizijska voditeljica, ki so jo številni mediji povezali s predsedniško kandidaturo po njenem odmevnem govoru na podelitvi zlatih globusov, kjer je prejela nagrado za življenjsko delo.



Winfreyjeva je možnost kandidature sicer omenila že marca lani, ko je v intervjuju dejala, da ji je Trumpova zmaga dala misliti, saj je ugotovila, da pomanjkanje političnih izkušenj ni nobena ovira.

Predsednik Donald Trump se je na vse glasnejša ugibanja odzval, da bi televizijsko zvezdnico v predsedniški bitki lahko premagal, vendar da po njegovem mnenju sploh ne bo vložila kandidature.