Palestinske oblasti razglasile dan žalovanja

S. H., STA

Po včerajšnjem pokolu vsaj 15 Palestincev, ki so ga zagrešili izraelski vojaki, so danes v državi razglasili dan žalovanja. Protesti se nadaljujejo, vendar v precej manjšem obsegu. Vseeno je bilo poškodovanih vsaj 10 udeležencev. Združeni narodi, ki so se včeraj sestali na izredni seji, pričakujejo neodvisno preiskavo dogodka.

Izrael odgovornost svojih vojakov zavrača in s prstom kaže na gibanje Hamas, ki vlada v Gazi. Ronen Maneli, tiskovni predstavnik izraelske vojske, je dejal: »Včeraj smo bili priča organiziranemu dejanju terorizma.« Umrli, za katere pravi, da so bili teroristični aktivisti, so bili stari med 18 in 30 let.

Medtem palestinski predsednik Mahmud Abas odgovornost v celoti zvrača nanje.

Nad protestnike z granatami

Na včerajšnjih protestih na mejnem območju med Izraelom in Gazo so protestniki zahtevali vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu. Ranjenih je bilo več kot 1400 ljudi, saj je izraelska vojska proti njim med drugim uporabila solzivec, granate in strelivo.

Po podatkih izraelske vojske se je protestov - te so poimenovali Veliki pohod vrnitve - udeležilo približno 30.000 ljudi, nasprotna stran pa navaja še višje številke. Predvidoma bodo trajali do sredine maja, ko bo Izrael praznoval 70 let svojega obstoja, ZDA pa bodo takrat v Jeruzalemu odprle svoje novo veleposlaništvo.

EU: Svoboda združevanja je temelj

K neodvisni preiskavi uporabe streliva poziva tudi Evropska unija, je v izjavi za javnost popoldne zapisala njena visoka zunanjepolitična predstavnica Federica Mogherini. Poudarila je, da sta svoboda izražanja in združevanja temeljni pravica, ki ju je treba spoštovati.