Panika. Donald Trump prihaja v Davos

Pravzaprav si je organizator, ustanovitelj in šef Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Klaus Schwab, sam kriv. Lansko pomlad, kmalu po inavguraciji Donalda Trumpa, je osebno odletel v Washington, da bi se srečal z novim ameriškim predsednikom.



Misija je bila očitno uspešna. Donald Trump, še vedno najmočnejši predsednik sveta, se bo po napovedih menda udeležil srečanja svetovnih političnih voditeljev, šefov vlad in najuglednejših gospodarstvenikov sveta, ki bo potekalo od 23. do 26. januarja v švicarskem gorskem letovišču. Malokdo ve, da bo šele drugi ameriški predsednik, ki se bo v zgodovini foruma udeležil srečanja. Prvi je bil pred osemnajstimi leti Bill Clinton, ki se je v Davosu takrat odločno zavzel za Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) in spodbujanje svobodne trgovine. Kaj utegne letos svetovni gospodarski in politični eliti povedati Donald Trump, je zato prva skrb organizatorjev.



Predsednik, ki se je v prvem letu mandata »proslavil« s svojo »America First«, z vsemi mogočimi omejitvami, izstopanjem ZDA iz različnih mednarodnih organizacij in z odločnim zagovarjanjem protekcionizma, je namreč živo nasprotje letošnje davoške teme. Forum bo namreč potekal pod geslom: »Za skupno prihodnost v razdeljenem svetu«, organizatorji pa od udeležencev pričakujejo razpravo o »inovativnih idejah«, ki bi v svetovnem merilu pomagale ohraniti svobodno menjavo in bi hkrati okrepile varovanje okolja. Trump oboje zavrača. Pri trgovanju prisega na bilateralne sporazume, ki morajo biti izrecno v korist ZDA, iz pariškega okoljskega sporazuma pa je celo izstopil.

Z nami že ne

Drugi problem, ki sicer vsega vajenim švicarskih organizatorjem povzroča sive lase, je seveda varnost, ki jo bo treba zaradi pričakovanih protestov močno okrepiti. V zadnjih letih večjih protestov med rednimi januarskimi srečanji svetovne politične in gospodarske elite resda ni bilo. V veliki meri tudi zato, ker je avtor foruma Klaus Schwab protestnike in njihove teme spretno vpletel v program foruma. Toda Trump s svojim ravnanjem, neprestanimi tviti in neumnostmi svet deli, polarizira in provocira. Prva pričakovana in logična reakcija mladih švicarskih socialistov, takoj po potrditvi, da Trump prihaja v Davos, je zato bilo naslednje sporočilo na tviterju: »Seksistični in rasistični trotel v Švici? Z nami že ne. Join the resistance!«



Do foruma, globalizacije in vloge svetovnih elit kritične organizacije že za to soboto v Bernu napovedujejo množične demonstracije, organizatorji pa se bojijo, da bi se tako v Bernu kot v Zürichu lahko ponovili celi taki množični neredi, kot jih je form sprožil leta 2001 in 2003. Sam Davos, ki je v hribih, približno1600 metrov visoko in vanj vodi tako rekoč ena sama cesta, je namreč relativno preprosto zavarovati pred protestniki.



Varnostni ukrepi bodo zaradi Trumpovega prihoda seveda poostreni. Kar velja predvsem za obe vojaški letališči, kjer bodo pristajala letala z udeleženci foruma. Letos je prijavljenih čez 3000 gostov, med njimi več kot 60 šefov držav ali vlad. Ob francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, indijskem premieru Narendi Modiju in šefu kanadske vlade Justinu Trudeauju gostitelji napovedujejo tudi prihod britanske ministrske predsednice Therese May.