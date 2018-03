Paul Manafort na dveh sojenjih

Nekdanjemu vodji predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu bodo zaradi korupcije sodili na dveh sodnih procesih. Eden se bo začel 17. septembra v Washingtonu, drugi zaradi bančnih in davčnih prevar pa 10. julija v Aleksandriji blizu Washingtona v zvezni državi Virginiji.

Oba sodna procesa temeljita na obtožnici posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki preiskuje rusko vpletanje v ameriške volitve leta 2016 in vse, kar pobere spotoma. Manafort se ne bo zagovarjal zaradi sodelovanja z Rusi v času kampanje, ampak zaradi drugih poslov s tujino, ki posredno ali neposredno kljub vsemu zadevajo Ruse.

Manafort je kot lobist dobro znan v krogih visoke ameriške politike. Bil je svetovalec v predsedniških predvolilnih kampanjah republikancev Geralda Forda, Ronalda Reagana, Georgea H. W. Busha in Boba Dola. Je soustanovitelj lobistične družbe Black, Manafort & Stone, ki že od leta 1980 deluje v Washingtonu. Manafort je v tujini delal za strmoglavljenega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča in ruske interese v Ukrajini, lobiral je tudi za nekdanjega filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa pa za diktatorja nekdanje Demokratične republike Kongo Mobutuja Seseja Seka in za nekdanjega voditelja angolske gverile Jonasa Savimbija.

Izogibanje davkom, finančne prevare in nepravilnosti pri lobiranju

V Aleksandriji se bo Manafort zagovarjal zaradi izogibanja davkom in bančnih prevar, septembra v Washingtonu pa zaradi pranja denarja in tega, da se ni ustrezno prijavil kot tuji lobist, ko je delal za svoje ukrajinske interese. Manaforta so pred dvema dnevoma ob izhodu iz sodišča v Aleksandriji pričakali protestniki, eden od njih ga je zmerjal z izdajalcem in prodano dušo ter vanj vrgel rusko zastavo. Manafort do sojenja ostaja v hišnem priporu, vsak s svojo elektronsko napravo na gležnju pa ga zdaj nadzirata dve sodišči. Manafort še ni priznal ničesar in vztraja pri nedolžnosti, vendar bo proti njemu pričal soobtoženi nekdanji sodelavec Rick Gates, ki sodeluje s preiskavo.