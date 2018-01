Peking o brexitu kot strateški priložnosti

Obisk Therese May na Kitajskem bo potekal v senci ugibanj o tem, ali britanski premierki brexit uhaja iz rok. Njeni gostitelji v izstopu države iz EU vidijo priložnosti za poglobitev odnosov; a tudi oni se bodo spraševali, ali London spričo notranjih nesoglasij o prihodnosti britanskih odnosov z EU z načrti sploh misli resno.

Britanska premierka bo v prihodnjih dneh med srečanji s predsednikom Xi Jinpingom in drugimi predstavniki kitajskega političnega vrha poskušala utrditi gospodarske in politične vezi med državama. Kitajski veleposlanik v Londonu Liu Xiaoming je poskusil dvigniti pričakovanja pred njenim prihodom v Peking, ko je v intervjuju za Xinhuobrexit opisal kot »strateško priložnost« za obe državi in izrazil pričakovanje, da bosta voditelja med njunim srečanjem postavila novo smer razvoja dvostranskih odnosov in jih nadgradila.