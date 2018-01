Peru stresel močan potres

Gmotne škode in žrtev potres ni povzročil, oblasti so umaknile tudi sprva izdano opozorilo pred cunamijem.

Ma. F., STA

Lima – Peru je danes okrog 10.20 po srednjeevropskem času stresel potres z magnitudo 7,3, je sporočil ameriški geološki inštitut. Žarišče je bilo po zadnjih podatkih na globini 36 kilometrov pod morjem, 124 kilometrov jugozahodno od mesta Puquio. Gmotne škode in žrtev potres ni povzročil, oblasti so umaknile tudi sprva izdano opozorilo pred cunamijem.

Zemlja se je močno stresla, ko so ljudje še spali, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Številni so se zbudili in zbežali na ulice, predvsem v regiji Arequipa južno od prestolnice Lima, tresenje tal pa so močno čutili tudi v kakih 500 kilometrov oddaljenem glavnem mestu.

Peru, ki ga bo v četrtek obiskal papež Frančišek, leži na potresno zelo aktivnem območju.