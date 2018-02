Peru: vse večji razkol v družini Fujimori

Ka. M.

Lima – Po tem, ko so bili v torek iz največje perujske opozicijske stranke Ljudska sila (Fuerza popular) izključeni trije poslanci, med njimi Kenji Fujimori, je včeraj stranko zapustilo še sedem poslancev. Z izstopom iz Ljudske sile, ki jo vodi Kenjijeva sestra Keiko Fujimori, je stranka izgubila absolutno večino v perujskem parlamentu, navaja BBC Mundo.

Spor med bratom in sestro Fujimori je nastal predvsem zaradi različnih stališč do njunega očeta Alberta Fujimorija, avtoritarnega perujskega predsednika, ki je bil na oblasti v obdobju med letoma 1990 in 2000, ter je bil po koncu svoje vladavine obsojen na 25-letno zaporno kazen zaradi korupcije in hujših kršitev človekovih pravic, med drugim zunajsodnih pobojev in ugrabitev komunističnih aktivistov. Medtem ko se Keiko od očetove politične dediščine poskuša oddaljiti, si je Kenji v zadnjem času odkrito prizadeval za njegovo pomilostitev.

Sporna pomilostitev Alberta Fujimorija

Po večletnih prizadevanjih njegovih privržencev, v prvi vrsti sina Kenjija, je aktualni perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski Fujimorija pomilostil iz humanitarnih razlogov 24. decembra lani. Mnogi so prepričani, da je bila pomilostitev (sicer na smrt bolnega) Fujimorija politična kupčija, saj se je uvodoma omenjena skupina desetih poslancev pod vodstvom Kenjija Fujimorija nekaj dni prej, 21. decembra, vzdržala ob glasovanju o nezaupnici, ki jo je proti Pedru Pablu Kuczynskemu vložila stranka Ljudska sila. Kuczynskemu namreč očitajo sodelovanje v korupcijski mreži – kot trdi opozicija, je predsednikovo zasebno podjetje v obdobju, ko je bil na položaju ministra med letoma 2001 in 2006, prejemalo denar od razvpitega brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht.

»Nezakonita pomilostitev je žalitev,« so v sredo na svoje plakate zapisali nasprotniki Alberta Fujimorija. Foto: Mariana Bazo/Reuters

Po odhodu skupine desetih poslancev, ki si je nadela ime »Avangers« po superjunakih, je Ljudska sila izgubila večino v perujskem parlamentu. Kljub temu pa z 61 poslanci ostaja največja stranka 130-članske skupščine. Zavzemanje za očetovo pomilostitev je sodeč po raziskavah javnega mnenja Kenjiju vsekakor koristilo, saj je po priljubljenosti januarja celo prehitel svojo sestro Keiko, čeprav zgolj za nekaj odstotnih točk. Kot piše BBC Mundo, Kenjija podpira 39 odstotkov Perujcev, Keiko pa 31.

Tuji mediji si zdaj postavljajo vprašanje, komu politična razklanost v družini Fujimori škodi oziroma komu koristi. Ali bodo tako imenovani fujimoristi, simpatizerji nekdanjega predsednika, v prihodnje bolj množično sledili Keiko ali Kenjiju, si za zdaj ne upa napovedati nihče. Brez dvoma pa družinski prepir utegne izkoristiti aktualni predsednik Kuczynski, čigar ugled je močno omajal že omenjeni sum koruptivnega delovanja, čeprav ni dokazov, da so bila nakazila Odebrechta podjetju Kuczynskega nezakonita.