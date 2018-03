Peško ubil samovozeči avtomobil

Samovozeča vozila so bila že večkrat udeležena v prometnih nesrečah, a še nikdar doslej niso do smrti povozila pešca.

Be. B., STA

Avtonomni avto, ki ga upravlja Uber, je v mestu Tempe v Arizoni podrl peško in jo pri tem ubil. Samovozeča vozila so bila že večkrat udeležena v prometnih nesrečah, a še nikdar doslej niso do smrti povozila pešca.

»V času prometne nesreče, do katere je prišlo ponoči, je bil avtomobil nastavljen na samodejno vožnjo, tako da ga ni upravljala oseba za volanom,« je po poročanju agencije Reuters povedala policija. Je pa vožnjo, po poročanju portala New York Times, nadzirala oseba za volanom.

Vozilo se je v nedeljo okoli 22. ure (po lokalnem času) peljalo proti severu, ko se je zaletelo v 49-letno Elaine Herzberg, ki je prečkala cesto na mestu, kjer ni označenega prehoda. Peško so odpeljali v bolnišnico, kjer je za posledicami poškodb v nesreči umrla. Tamkajšnja policija je sporočila, da podrobnejše okoliščine nesreče sicer še niso znane.

Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB) je v mesto Tempe pri Phoenixu poslal preiskovalno ekipo. Po doslej znanih informacijah je šlo za nesrečo, kjer je tehnologija morda delovala brezhibno, vendar brez upoštevanja nepredvidljivega človeškega dejavnika. Ta je še vedno največji izziv strokovnjakov pri uvajanju nove tehnologije.

Foto: Chris Carlson/AP

Testiranja samovozečih vozil so začasno prekinili

Predstavnik za uberjevo tehnologijo je dejal, da je podjetje začasno ustavilo teste v vseh severnoameriških mestih. Samovozeči taxi je za Uber poskus, s katerim želi nakazati smernice za prihodnost. Uber svoja samovozeča avtomobila testira v Phoenixu in Tempeju, pa tudi v mnogih drugih mestih, denimo v Pittsburghu, San Franciscu in Torontu.

Šef uberja Dara Khosrowshahi je dejal, da je smrt 49-letnice izredno žalostna novica. Mislimo na družino umrle in sodelujemo z lokalnimi organi pregona, da ugotovimo, kaj se je zgodilo, je tvitnil prvi mož uberja.

Do smrtne nesreče je prišlo eno leto po tem, ko je Uber znova na ceste poslal samovozeča vozila. Testiranje je bilo namreč do takrat začaso prekinjeno zaradi nesreče v Arizoni, ko se je avto Volvo XC90 prevrnil na bok. V omenjeni nesreči je nesrečo povzročil voznik drugega avtomobila, ki je izsilil prednost v križišču.

Iz tamkajšnje zveze potrošnikov in pravne službe so pozvali k tesnejšim pravilom v zvezi s samovozečimi avtomobili. Predlagali so začasno ukinitev samovozečih vozil na javnih cestah, in nesrečo opisali kot tragedijo, katero so želeli več let preprečiti. Sicer se v zvezi s samovozečimi avtomobili poraja več pomislekov, med njimi predvsem, kdo je odgovoren za nesrečo, ki jo povzroči samovozeči avtomobil.