Petdeset milijonov vzrokov za skrb

Kaj se je dogajalo s podatki 50 milijonov Američanov, ki so se znašli v rokah družbe Cambridge Analytica in kakšno vlogo je pri tem odigralo družbeno omrežje Facebook, sta vprašanji, ki si ju od konca prejšnjega tedna postavljajo politiki na obeh straneh Atlantika.



Člani evropskega in britanskega parlamenta ter ameriškega kongresa so pozvali k preiskavam vzrokov in posledic obsežne zlorabe osebnih podatkov, v središču katere se je znašlo podjetje, ki je s svojimi storitvami po mnenju strokovnjakov odigralo pomembno vlogo tako pri izvolitvi Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA kot pri uspehu referendumske kampanje za brexit. Istočasno so napovedali tudi obračun s Facebookom, ki je bil po poročanju časnikov New York Times in Observer osnovni vir zlorabljenih osebnih podatkov, s pomočjo katerih naj bi leta 2013 ustanovljena londonska analitska družba ustvarila algoritme, s katerimi je lahko napovedovala in vplivala na odločitve volivcev v ZDA in Združenem kraljestvu.



Medtem ko vloga Facebooka v škandalu še vedno ni povsem jasna, obtožbe, da ta ni storil dovolj za zaščito podatkov svojih uporabnikov, za podjetje predstavljajo potencialno velik problem, saj bi lahko po mnenju analitikov zbudile tudi dvome v njegov poslovni model.



Morebitne kršitve zakonov



V obeh družbah so konec tedna zanikali, da so pri ravnanju s podatki kar koli storili narobe. Facebook je fokus razprave v petek poskušal preusmeriti na podjetje Cambridge Analityca, s tem ko je blokiral njegov dostop do družbenega omrežja in poskušal ugotoviti, kaj je podjetje storilo s podatki o uporabnikih, ki jih je pridobilo s pomočjo na videz nedolžne aplikacije. Toda svojih kritikov s tem ni prepričal. Več vplivnih politikov v Bruslju, Londonu in Washingtonu je izrazilo zaskrbljenost nad razkritjem množičnih zlorab podatkov v politične namene in se spraševalo, ali je podjetje pri svojem delovanju morebiti kršilo katerega od zakonov na področju varovanja osebnih podatkov na spletu. Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani je v odzivu na razkritja napovedal obsežno preiskavo domnevne zlorabe osebnih podatkov v politične namene.



Kritike so se usule tudi na vodstvo podjetja z Markom Zuckerbergom na čelu. Več ameriških in britanskih politikov je ustanovitelja Facebooka pozvalo k pričanju pred pristojnimi parlamentarnimi in kongresnimi komisijami. »Mislimo, da bi bilo to primerno«, je dejal Adam Schiff, demokratski kongresnik, ki je član odbora za nadzor obveščevalne dejavnosti v ameriškem kongresu. Enakega mnenja je bila tudi demokratska senatorka Amy Klobuchar, po mnenju katere afera kaže, kako se družbena omrežja ne morejo nadzorovati sama.

Ustanovitelj in direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Foto: Reuters/Stephen Lam

Zuckerberg je dobil povabilo tudi na zasedanje komisije britanskega parlamenta, ki preiskuje vpliv družbenih omrežij na politične kampanje (vključno z referendumsko kampanjo o brexitu). »Nekdo mora prevzeti odgovornost za to,« je v izjavi zapisal predsednik komisije Damian Collins. »Čas je, da se Mark Zuckerberg preneha skrivati za svojih profilom na Facebooku.« Zaskrbljenost nad zlorabo podatkov o uporabnikih družbenega omrežja so danes izrazili tudi predstavnike britanske vlade. »Ključno je, da imajo ljudje zaupanje, da bodo njihovi podatki zaščiteni in uporabljeni na pravilen način,« so sporočili iz Downing Streeta 10.

Psihološki profili



Aplikacijo thisisyourdigitallife (v prevodu to je vaše digitalno življenje), ki je uporabnikom omogočala izgradnjo osebnostnih profilov, je na svoje računalnike in mobilne naprave preneslo okoli 270.000 ljudi. Razvil jo je psiholog Aleksandr Kogan, zaposlen na univerzi v Cambridgeu, ki je s Facebookom podpisal pogodbo o uporabi osebnih podatkov njihovih uporabnikov v raziskovalne namene. Ljudje, ki so uporabljali aplikacijo, so Koganu omogočili dostop tudi do podatkov o njihovih spletnih prijateljstvih, s čimer se je obseg njegovega »raziskovalnega vzorca« z 270.000 domnevno povečal na več kot 50 milijonov uporabnikov.



Leta 2014 je Kogan podatke predal podjetju Cambridge Analytica, ki ga je takrat vodil zdaj že nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon. Leto dni kasneje je Facebook blokiral Koganovo aplikacijo in od njega ter CA zahteval, da podatke o njihovih uporabnikih zbrišeta. Toda do takrat je bila po navedbah Christopherja Wylieja, analitika, ki je novinarjem New York Timesa in Observerja razkril dejanski obseg domnevne zlorabe, škoda že storjena. Podjetje je podatke uporabilo za izgradnjo sofisticiranih psiholoških in političnih profilov na desetine milijonov Američanov. Končni cilj je bil ustvariti takšne vrste politično propagando, ki bi bila pisana na kožo njihovim psihološkim značilnostim.



Predstavniki Cambridge Analytica, med njimi direktor podjetja Alexander Nix, so v javnosti do sedaj zatrjevali, da se pri svojem delu niso zanašali na podatke, ki so izvirali z največjega družbenega omrežja. Enako odločni so bili predstavniki Facebooka, ki so zagotavljali, da Cambridge Analytica ne poseduje nobenih podatkov njihovih uporabnikov. Po najnovejših razkritjih v medijih o tem vodstvo podjetja ni več prepričano. V odzivu na domnevno zlorabo podatkov je napovedalo notranjo in zunanjo revizijo svojega delovanja.



Nekateri analitiki so izrazili zaskrbljenost, da je škandal še eden v vrsti znakom sistemskih težav pri Facebooku in napovedali povečanje regulativnih pritiskov na podjetje, ki se je tovrstnim pritiskom do sedaj na široko izogibalo. Oster odziv politikov je prestrašil tudi Facebookove zveste vlagatelje. Delnice podjetja so v zgodnjih urah današnjega trgovanja izgubile kar sedem odstotkov svoje vrednosti.