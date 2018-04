Po Juliji okreva še Sergej Skripal

Okrevanje nekdanjega ruskega dvojnega agenta in njegove hčere vnaša nov zaplet v britansko-ruski spor. Kaj bosta lahko Skripalova prispevala k preiskavi napada v Salisburyju, bo vsekakor zanimalo obe vpleteni strani.



Iz okrožne bolnišnice v Salisburyju so sporočili, da se zdravje njunih slavnih pacientov hitro izboljšuje. Novici o okrevanju 33-letne Julije Skripal, ki je v četrtek dala prvo izjavo za medije, je danes sledila še vest o tem, da njen oče Sergej po mesecu dni ni več v kritičnem stanju. Kot je potrdila direktorica bolnišnice Christine Blanshard, se 66-letni Skripal »odziva na zdravljenje in pospešeno okreva«.



Nekdanjega dvojnega agenta in njegovo hči so 4. marca našli nezavestna v parku v Salisburyju, kjer sta kazala znake hude zastrupitve z neznano substanco. Kasneje so strokovnjaki ugotovili, da sta bila žrtvi poskusa atentata s kemičnim orožjem, točneje živčnim strupom iz skupine novičok. Čeprav se jima je sprva pripisovalo le malo možnosti za preživetje, ju je zdravstveno osebje vendarle uspelo spraviti k sebi. In to ravno v času, ko Zahodu in Rusiji počasi zmanjkuje argumentov in protiargumentov, s katerimi bi lahko prepričala mednarodno skupnost o tem, katera stran laže in katera govori resnico v zvezi z napadom v Salisburyju.

Pomemben dejavnik v preiskavi



Okrevanje Sergeja in Julije Skripal bo brez dvoma pomemben dejavnik v preiskavi napada, ki se je doslej zanašala predvsem na vzorce strupa in obveščevalne podatke, na podlagi katerih je britanska vlada prišla do ugotovitve, da je za poskus atentata najverjetneje odgovorna Rusija. Moskva te očitke vztrajno zavrača, britanske dokaze pa označuje za navadne insinuacije.



Po pozivih nekaterih uglednih strokovnjakov za kemično orožje, naj se britanska vlada na rusko protiofenzivo odzove z objavo obveščevalnih podatkov o vpletenosti Rusije v napad, je londonski Times danes razkril del vsebine tajnega dosjeja, domnevno namenjenega britanskih zaveznicam, v katerem piše, da je bil strup, uporabljen v poskusu atentata na Skripalova, proizveden v ruskem vojaškem labolatoriju v kraju Sikani, kjer so strokovnjaki v zadnjem desetletju testirali možnosti njegove uporabe v atentatih.



Kako se bosta razkritje domnevnega izvora strupa in vrnitev Skripalovih med žive odrazila v odkrivanju ozadja napada na mednarodni ravni, še ni bilo jasno.

Dvojni ruski diplomatski neuspeh



Zahod je v četrtek zvečer še v drugo zavrnil pozive Moskve po skupni, britansko-ruski preiskavi napada v Salisburyju. Izredno zasedanje varnostnega sveta OZN, sklicano na zahtevo Rusije, se je končalo z enakim razpletom kot izredno zasedanje izvršnega sveta Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), kjer je ruski predlog dan prej podprlo le šest od 41 držav članic, petnajst pa jih je glasovalo proti. Štiriindvajset ur kasneje je sledil nov neuspeh, tokrat v 15-članskem varnostnem svetu, kjer so Britanijo med glasovanjem o ruskem predlogu skupne preiskave napada vnovič podprle vse njene zahodne zaveznice na čelu z Združenimi državami Amerike.



Ruski veleposlanik pri OZN Vasilij Nebežnja je četrtkovo zasedanje izkoristil predvsem kot priložnost za eskalacijo vojne besed. Nebežnja je britansko vlado obtožil širjenja »lažnih zgodb« in poskusil vzbuditi dvom v verodostojnost britanskih dokazov. V polurnem nastopu je Rusijo večkrat poskušal prikazati kot žrtev zarote Zahoda, London pa obtožil uporabljanja »nacističnih taktik« v njegovi »propagandni vojni« proti ruski državi. »Našim britanskim kolegom smo povedali, da se igrajo z ognjem in da jim bo še žal za to,« se je glasil največkrat citirani del veleposlanikovega govora.

Prihodnji teden znani rezultati neodvisne analize



Veleposlanikovi poskusi relativiziranja obtožb na račun Rusije so naleteli na oster odziv predstavnic Združenega kraljestva in ZDA. Britanska veleposlanica pri OZN Karen Pierce in ameriška odposlanka Kelley Currie sta ruske zahteve po vzpostavitvi vzporedne preiskave napada v Salisburyju opisali kot poskus spodjedanja legitimnosti obstoječe preiskave, pod taktirko OPCW. Britanska veleposlanica je ob tem poudarila, da Združene kraljestvo »ne bo sprejemalo nikakršnih lekcij o morali ali naši odgovornosti od države, ki je storila toliko, da bi blokirala primerno preiskavo uporabe kemičnega orožja v Siriji«, s čimer je Piercova zadela občutljivo točko.



Prihodnji teden bodo znani rezultati neodvisne analize vzorcev strupa, ki je bil uporabljen v poskusu umora Sergeja in Julije Skripal. Tako kot v primeru mednarodne preiskave kemičnih napadov v Siriji je Rusija nakazala, da njenih izsledkov ne bo upoštevala.