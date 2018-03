Pobeg pred samoto … v zapor

Gospa F. je stara 89 let in je že drugič v zaporu. Ukradla je nekaj riža, jagode in zdravilo proti prehladu. Obsodili so jo na leto in pol zapora. Gospa je zadovoljna. Prej je živela s hčerjo. Vse svoje prihranke je porabila, ko je skrbela za vnukinjo, ki jo je morala varovati pred nasilnim zetom.

Nato je ostala sama. Odvisna od državne pomoči. V ženskem zaporu Ivakuni, ki je od Hirošime oddaljen petdeset kilometrov, ji je bolje kot na svobodi. V zaporu se vsaj lahko s kom pogovarja. In ni ji treba skrbeti, ali bo imela čez dan dovolj hrane.Japonski zakoni prepovedujejo objavljanje imen zapornikov v medijih. So pa v tem mesecu nekateri zapori novinarjem dovolili, da jih obiščejo. Zaporniški pazniki so jim odkrito priznali, da se včasih počutijo bolj kot uslužbenci v domu za starejše kakor kot pazniki v kazenski ustanovi. V zadnjih desetih letih se je število japonskih obsojencev, starejših od 60 let, povečalo za sedem odstotkov, tako da zdaj predstavljajo kar 20 odstotkov vseh zapornikov.