»Podivjana« sedežnica poškodovala osem smučarjev

K. M.

Na priljubljenem smučišču Gudauri v Gruziji se je danes zgodila nenavadna nesreča. Pokvarila se je sedežnica in začela z nenazdorovano hitrostjo drveti v nasprotno smer. Nekateri smučarji so pri tem padli s sedežev, spet drugi so skočili sami.

Po poročanju tiskovne agencije AFP se je v nesreči poškodovalo najmanj osem turistov, med njimi nosečnica iz Švedske, huje poškodovanih pa po trenutnih informacijah ni.

Gruzijski mediji poročajo, da je do okvare najverjetneje prišlo zaradi izpada električnega toka, tamkajšnje oblasti pa so že sporočile, da bodo opravile temeljito preiskavo.