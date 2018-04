Podporniki nekdanjega brazilskega predsednika kampirajo pred zaporom

Ka. M.

Več sto privržencev Luiza Inácia Lula da Silve – policisti menijo, da jih je več kot 700 – je prepričanih, da nekdanji brazilski predsednik prestaja zaporno kazen po krivici. V znamenje protesta kampirajo pred zaporom v kraju Curitiba na jugovzhodu Brazilije, kamor so ga pripeljali v soboto po tem, ko se je policiji predal v São Paulu.

Lula da Silva, ki je Braziliji predsedoval med letoma 2003 in 2011, je bil zaradi korupcije obsojen na 12 let in en mesec zapora, za nov mandat pa se kljub obsodbi želi potegovati na oktobrskih predsedniških volitvah. »Zakon določa, da registracija predsedniških kandidatov poteka avgusta. Ime Lula da Silve bo na seznamu,« je po navedbah BBC Munda izjavil podpredsednik Delavske stranke Alexandre Padilha. O veljavnosti kandidature bo nato odločalo pristojno volilno telo.

Protestniki zahtevajo svobodo Lulu da Silvi. Foto: Heuler Andrey/AFP

Brazilsko vrhovno sodišče bo jutri ponovno odločalo o primeru Lula da Silva. Britanskipiše, da sodišče lahko razveljavi četrtkovo sodbo, ki določa, da mora nekdanji predsednik začeti prestajanje zaporne kazni, čeprav postopek pritožbe še ni končan. Gre za drugo pritožbo nekdanjega predsednika – ne le da prvi prizivno sodišče ni ugodilo, ampak je januarja celo zvišalo zaporno kazen z devet let in pol na 12 let in en mesec . Tudi sicer se Lula ukvarja z obtožbami korupcije v še šestih zadevah.